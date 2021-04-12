Стало відомо, чим у РФ адміністрація колонії погрожує Навальному

З початку голодування Олексій Навальний схуд на 8 кілограм.
Стало відомо про стан російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив голодування в колонії у Володимирській області РФ.
Адміністрація виправної колонії № 2, де перебуває Олексій Навальний, погрожує йому примусовим годуванням, йдеться в Twitter опозиціонер.
Його перевели з медчастини назад в загін, підкреслюється в повідомленні.
З початку голодування він схуд на 8 кілограм, а з моменту приїзду в колонію — на 15 кг. зараз він важить 77 кг.
Лікаря до нього досі не пустили, наголошується в повідомленні.
Наприкінці березня Навальний поскаржився на погіршення здоров'я в колонії, болі в спині і втрату чутливості в нозі. 5 квітня повідомили про переведення Навального в медико-санітарну частину. МРТ показало, що у політика дві грижі.
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Вирок Навальному:
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
- Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
- Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
- Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.