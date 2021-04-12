Стало відомо, чим у РФ адміністрація колонії погрожує Навальному

Олексій Навальний / Reuters

Стало відомо про стан російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив голодування в колонії у Володимирській області РФ.

Адміністрація виправної колонії № 2, де перебуває Олексій Навальний, погрожує йому примусовим годуванням, йдеться в Twitter опозиціонер.

Його перевели з медчастини назад в загін, підкреслюється в повідомленні.

З початку голодування він схуд на 8 кілограм, а з моменту приїзду в колонію — на 15 кг. зараз він важить 77 кг.

Лікаря до нього досі не пустили, наголошується в повідомленні.

Наприкінці березня Навальний поскаржився на погіршення здоров'я в колонії, болі в спині і втрату чутливості в нозі. 5 квітня повідомили про переведення Навального в медико-санітарну частину. МРТ показало, що у політика дві грижі.

читайте такожУ Бундестазі жорстко відреагували на "тортури" Навального режимом Путіна

Вирок Навальному: