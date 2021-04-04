Стало відомо, де знайшли зниклого в Молдові суддю-втікача Чауса

Микола Чаус / УНІАН

Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, який втік з України, напередодні зниклого в Молдові, виявили в сусідній Румунії.

Як пише Телеграм-канал Молдавський перець, інформація про виявлення скандального судді надійшла від одного з підписників.

"Наші передплатники надіслали інформацію, що скандальний український суддя Чаус живий і здоровий знаходиться на території Румунії", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що видання також публікує фото людини, схожої на Чауса. При цьому у чоловіка на фото шапкою накрита верхня частина голови, видно тільки ніс і підборіддя. Крім того, у нього також частково забинтована права рука, а одяг на ньому забруднений.

Додамо, що ніяких додаткових доказів того, що Чауса виявили в Румунії, не публікується.

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Справа Миколи Чауса: