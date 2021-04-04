Стало відомо, де знайшли зниклого в Молдові суддю-втікача Чауса

У Мережі опублікували фото людини, схожої на Миколу Чауса.
Суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, який втік з України, напередодні зниклого в Молдові, виявили в сусідній Румунії.
Як пише Телеграм-канал Молдавський перець, інформація про виявлення скандального судді надійшла від одного з підписників.
"Наші передплатники надіслали інформацію, що скандальний український суддя Чаус живий і здоровий знаходиться на території Румунії", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що видання також публікує фото людини, схожої на Чауса. При цьому у чоловіка на фото шапкою накрита верхня частина голови, видно тільки ніс і підборіддя. Крім того, у нього також частково забинтована права рука, а одяг на ньому забруднений.
Додамо, що ніяких додаткових доказів того, що Чауса виявили в Румунії, не публікується.
Справа Миколи Чауса:
- В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
- У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
- У жовтні 2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 Листопада 2017 - звільнила з посади судді.
- У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
- Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.
Автор: Олексій Тичина