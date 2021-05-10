Стало відомо, куди везло російську зброю перехоплене США судно

Стало відомо, куди прямувало перехоплене США судно з російською зброєю / @US5thFleet

ВМС США перехопили в Аравійському морі судно, яке перевозило з Ірану до Ємену російську зброю - тисячі автоматів, кулеметів, снайперських гвинтівок і протитанкових ракет.

Представник Міністерства оборони США повідомив Associated Press, що судно прибуло з Ірану - попри те, що з 2015 року Радбез ООН запровадив ембарго на постачання зброї хуситам. Місія Ірану при ООН не відразу відповіла на запит про коментар, проте наголошується, що в минулому Тегеран заперечував передачу повстанцям зброї, пише ABC News.

На борту судна було виявлено 3000 китайських автоматів Type 56 (різновид автомата Калашникова), сотні великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок, а також десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, кілька сотень реактивних гранатометів, оптичні приціли.

США та інші країни намагаються покласти край конфлікту в Ємені, який призвів до однієї з найбільших гуманітарних катастроф у світі.

Зазначимо, війна в Ємені почалася у вересні 2014 року, коли хусити захопили столицю країни Сану.

Саудівська Аравія разом з ОАЕ та іншими країнами вступила у війну разом з міжнародно визнаним урядом Ємену у березні 2015 року. Натомість Іран підтримав хуситів.

Унаслідок війни загинуло орієнтовно 130 тисяч осіб, включаючи понад 13 тисяч мирних жителів.

Перехоплення судна з російською зброєю - про що йшлося раніше:

В Аравійському морі американський крейсер USS Monterey затримав судно, на якому виявили російську зброю.

Військові США знайшли на затриманому плавзасобі протитанкові ракети виробництва РФ, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети і гранатомети.

Повідомляється, що після огляду американські військові вилучили десятки одиниць різної зброї.

Довідка

Аравійське море знаходиться у північній частині Індійського океану. Обмежено Аравійським півостровом на заході та півостровом Індостан на сході.

На берегах Аравійського моря розташовані: Сомалі, Джибуті, Ємен, Оман, Іран, Пакистан, Індія і Мальдівські острови.