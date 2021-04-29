Стало відомо про домовленості Бішкека і Душанбе щодо ситуації біля кордонів

У МЗС Киргизстану оголосили про мирні домовленості з Таджикистаном / mfa.gov.kg

Міністр закордонних справ Киргизстану Руслан Казакбаєв і глава МЗС Таджикистану Сірожіддін Мухріддін досягли домовленостей щодо припинення вогню біля кордонів двох держав. За результатами перемовин сторони вирішили відвести війська до пунктів їх постійного перебування і вести діалог про подальше врегулювання конфлікту. Про це повідомило киргизьке зовнішньополітичне відомство.

У повідомленні МЗС Киргизстану зазначено, що за підсумками перемовин Казакбаєва і Мухріддіна було досягнуто угоди про припинення вогню. Як стверджують у киргизькому зовнішньополітичному відомстві, домовленості набули чинності з 20:00 (17:00 за Києвом, - ред.) за місцевим часом 29 квітня. Збройні сили двох держав повинні повернутися до місць їх постійної дислокації.

Крім того, Бішкек і Душанбе запланували проведення зустрічі керівників силових структур двох країн, в якій повинні взяти участь представники місцевої влади районів, де стався конфлікт. Сторони мають намір домовлятися про умови подальшого врегулювання конфронтації.читайте такожБої Киргизії і Таджикистану: що відбувається і в чому причина конфлікту

У повідомленні підкреслюється, що глави МЗС Киргизстану і Таджикистану закликають всіх учасників конфлікту не піддаватися на провокації.

Крім того, як повідомляє 24.kg у МОЗ Киргизії заявили, що в результаті військового зіткнення Душанбе і Бішкека постраждала 31 людина. Одна особа померла.

Конфлікт Киргизстану і Таджикистану