Стало відомо про нові ініціативи США щодо зупинки Північного потоку-2

Газопровід СП-2 добудовано на 96%, і наразі Вашингтон має намір посилити тиск на проект.
Міністерство юстиції США схвалило два пакети санкцій проти енергетичного проекту Північний потік-2. Відомство включило до списків швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, яка створювалася з метою управління російським газопроводом, а також її главу Матіаса Варніга. Остаточне рішення про те, чи потраплять Nord Stream 2 AG і Варніг в санкційні списки, наразі не прийнято. При цьому Штати планують призначити спеціального представника щодо зупинки трубопроводу. Головне рішення щодо санкцій повинен прийняти президент Джо Байден.
Як повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації Байдена, санкції проти СП-2, які затверджені Мін'юстом, повинні бути представлені Конгресу вже в травні. У попередніх списках компанія Nord Stream 2 AG, що керує газопроводом, проте чи увійде вона до підсумкового переліку компаній, поки що невідомо. Ключове рішення щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом, повинен прийняти Байден.читайте такожСША доб'ють Північний потік-2, у РФ немає шансів - Atlantic Council
Журналісти також вказали, що у Білому домі розглядають можливість призначення спеціального представника з перемовин для зупинки проекту Північний потік-2. Згідно з їх інформацією, наприкінці березня посаду запропонували Еймосу Хохстейну, який був координатором і спецпосланцем адміністрації Обами з питань міжнародної політики. До жовтня 2020 року Хохстен перебував у наглядовій раді Нафтогазу. Однак рішення ще не прийнято, а сам Хохстейн відмовляється від коментарів.
У матеріалі підкреслюється, що раніше питання СП-2 курирували експерти по Європі у Раді Безпеки США і Державному департаменті, проте відтепер у Вашингтоні вирішили посилити тиск на газопровід, які добудовано вже на 96%.
Північний потік-2 новини
- Росія зіткнулася з новими проблемами в добудові СП-2 після того, як з 1 січня нинішнього року набув чинності закон про американський оборонний бюджет. Документом передбачена можливість США впроваджувати санкції проти всіх підприємств, які прямо або побічно пов'язані з проектом.
- У Держдепі заявляли, що Вашингтон стежить за процесами добудови та сертифікації газопроводу Північний потік-2 з метою нанесення санкційного удару.
- 23 лютого стало відомо про те, що мінімум 18 компаній вирішили вийти з проекту СП-2, щоб не потрапити під дію американських санкцій.
- 4 березня у Данії заявили, що терміни добудови газопроводу Північний потік-2 у виключній економічній зоні країни перенесені на вересень. До цього роботи планували закінчити в квітні.
- Глава Держдепу США Ентоні Блінкен 23 березня сказав, що Байден, як і раніше, виступає проти газопроводу СП-2. Проект може зашкодити інтересам України, Польщі та інших союзників Вашингтона.