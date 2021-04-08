Стало відомо про нові ініціативи США щодо зупинки Північного потоку-2

США можуть вдарити санкціями по компанії Nord Stream 2 AG, що управляє проектом СП-2 / Reuters

Міністерство юстиції США схвалило два пакети санкцій проти енергетичного проекту Північний потік-2. Відомство включило до списків швейцарську компанію Nord Stream 2 AG, яка створювалася з метою управління російським газопроводом, а також її главу Матіаса Варніга. Остаточне рішення про те, чи потраплять Nord Stream 2 AG і Варніг в санкційні списки, наразі не прийнято. При цьому Штати планують призначити спеціального представника щодо зупинки трубопроводу. Головне рішення щодо санкцій повинен прийняти президент Джо Байден.

Як повідомляє американське видання Politico з посиланням на джерело в адміністрації Байдена, санкції проти СП-2, які затверджені Мін'юстом, повинні бути представлені Конгресу вже в травні. У попередніх списках компанія Nord Stream 2 AG, що керує газопроводом, проте чи увійде вона до підсумкового переліку компаній, поки що невідомо. Ключове рішення щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом, повинен прийняти Байден.читайте такожСША доб'ють Північний потік-2, у РФ немає шансів - Atlantic Council

Журналісти також вказали, що у Білому домі розглядають можливість призначення спеціального представника з перемовин для зупинки проекту Північний потік-2. Згідно з їх інформацією, наприкінці березня посаду запропонували Еймосу Хохстейну, який був координатором і спецпосланцем адміністрації Обами з питань міжнародної політики. До жовтня 2020 року Хохстен перебував у наглядовій раді Нафтогазу. Однак рішення ще не прийнято, а сам Хохстейн відмовляється від коментарів.

У матеріалі підкреслюється, що раніше питання СП-2 курирували експерти по Європі у Раді Безпеки США і Державному департаменті, проте відтепер у Вашингтоні вирішили посилити тиск на газопровід, які добудовано вже на 96%.

Північний потік-2 новини