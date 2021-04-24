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Стало відомо про нові плани Москви щодо роздачі паспортів РФ на Донбасі

24 квітня 2021, 17:13

Сьогодні громадянами Росії стали вже 538 тисяч жителів Донецької та Луганської областей, сказав Віктор Водолацький.

Паспорт
У Держдумі розраховують, що до кінця 2021 року у ОРДЛО буде близько 1 мільйона громадян РФ / пресслужба ДПСУ

До кінця 2021 року громадянами РФ можуть стати ще 500 тисяч українських громадян, які проживають на окупованих районах Донбасу. Згідно з планами Москви, в такому випадку на українських територіях проживатимуть до 1 мільйона осіб, які отримали російські паспорти. Жителі захоплених Росією і бойовиками "ЛДНР" територій час від часу цікавляться питаннями отримання російського громадянства після того, як з Києва нібито звучать "заяви" про "наведення силового порядку на південному сході" України. Про це заявив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД Віктор Водолацький.

У інтерв'ю ТАСС він розповів про те, що сьогодні на окупованих районах Донецької та Луганської областей проживають 538 тисяч російських громадян. Росіяни планують, що до кінця 2021 року громадянами РФ стануть до 1 мільйона жителів територій України в зоні конфлікту.

"На сьогоднішній день громадянами РФ, які проживають на території Донбасу, є 538 тисяч осіб. За прогнозами, які сьогодні існують, і за тими заявами, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 мільйона жителів Донбасу стануть громадянами РФ", - сказав Вололацький.читайте такожРезніков оголосив про визнання Путіним "ЛДНР" і вихід РФ з "Мінська"

Також він підкреслив, що жителі ОРДЛО час від часу цікавляться можливістю отримання російського громадянства після того, як влада України нібито погрожує "силовим методом навести порядок на південному сході" країни.

Роздача паспортів РФ на Донбасі

новини Росії Держдума РФ російські паспорти Віктор Водолацький новини України новини Донбасу
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