Стало відомо про нові плани РФ з виборів до Держдуми на Донбасі

Росія пропонує жителям окупованого Донбасу проголосувати у Ростовській області / Reuters

Жителі окремих районів Донецької та Луганської областей, у яких є російські паспорти, можуть проголосувати на території Росії - у Ростовській області. При цьому росіяни вивчають можливість організації голосування в цифровому форматі для цієї категорії осіб. Про це завив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Як повідомляє ТАСС, чиновник розповів про те, що рішення щодо голосування жителів ОРДЛО у Ростовській області вже обговорюється. Цілком можливий сценарій цифрової участі в голосуванні.

"Я знаю, що рішення обговорюється. Підходи, які сьогодні формуються, припускають можливість голосувати - принаймні це обговорюється - і в цифровому форматі, і прийшовши на виборчу дільницю. Ми готуємося до будь-якого варіанту подій", - підкреслив Голубєв.читайте такожНавіщо українцям з ОРДЛО дозволили голосувати на виборах до Держдуми

Нагадаємо, 22 березня на сайті російської партії Справедлива Росія - за правду з'явилася інформація про те, що парламентська політична сила має намір створити офіс у окупованому Донецьку. На базі представництва партія планує організувати консультаційний прийом для жителів окупованого Донбасу з питань надання громадянства РФ і щодо реалізації їх "виборчих прав".

Вибори до Держдуми РФ у окупованому Донбасі