Стало відомо про перекидання США десанту і військової техніки до Естонії

США планують десантні операції у Болгарії та Румунії / Reuters

Сполучені Штати Америки перекинули до Естонії більше 700 військовослужбовців 82-ї дивізії Повітряно-десантних військ з Північної Кароліни. Контингент і військову техніку доставили на літаках. Операція проводиться в рамках найбільших за 25 років військових маневрів Defender Europe.

Як повідомляє ArmyTimes, військовослужбовців разом з військовою технікою та спорядженнями перекинули до Естонії в ніч на 8 травня. Причому операція проводилася в рамках умов, максимально наближених до бойових. За десантуванням американських військових спостерігала приїхавша до Нурмсі президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Військові навчання Swift Response у Естонії є складовою маневрів Defender Europe, які називають найбільшими навчаннями американської армії за останні чверть століття. У них беруть участь 16 країн і 28 000 військових. Операції з десантування також будуть проведені у Болгарії та Румунії.читайте такожЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії

Завданням маневрів Swift Response є відпрацювання оборони естонської держави у разі виникнення кризових військових ситуацій.

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