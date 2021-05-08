Стало відомо про перекидання США десанту і військової техніки до Естонії

Десантна операція проводиться в рамках найбільших за 25 років військових навчань Swift Response.
Сполучені Штати Америки перекинули до Естонії більше 700 військовослужбовців 82-ї дивізії Повітряно-десантних військ з Північної Кароліни. Контингент і військову техніку доставили на літаках. Операція проводиться в рамках найбільших за 25 років військових маневрів Defender Europe.
Як повідомляє ArmyTimes, військовослужбовців разом з військовою технікою та спорядженнями перекинули до Естонії в ніч на 8 травня. Причому операція проводилася в рамках умов, максимально наближених до бойових. За десантуванням американських військових спостерігала приїхавша до Нурмсі президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Військові навчання Swift Response у Естонії є складовою маневрів Defender Europe, які називають найбільшими навчаннями американської армії за останні чверть століття. У них беруть участь 16 країн і 28 000 військових. Операції з десантування також будуть проведені у Болгарії та Румунії.читайте такожЗМІ дізналися про заклик прем'єра Чехії до ЄС у відповідь на дії Росії
Завданням маневрів Swift Response є відпрацювання оборони естонської держави у разі виникнення кризових військових ситуацій.
Заява Естонії про військову провокацію Росії
- У Головному штабі сил оборони Естонії раніше заявили, що 7 травня Росія вдруге протягом тижня порушила повітряний простір держави. Літак Іл-76 з включеним транспондером провів близько 1 хвилини неподалік від острова Вайндлоо.
- У Таллінні викликали посла Росії до МЗС Естонії і вручили йому відповідну ноту у зв'язку з інцидентом, що стався. В естонському військовому відомстві підкреслили, що росіяни вже втретє за цей рік порушили повітряний простір держави.