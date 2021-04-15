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Стало відомо про перемовини Байдена і Меркель щодо України

15 квітня 2021, 10:29

США і Німеччина підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.

Російські війська біля кордонів України
США і Німеччина вимагають від Росії відвести війська від кордонів України / Reuters

Американський президент Джо Байден і Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонні перемовини щодо ситуації, пов'язаної з концентрацією російських військових підрозділів біля кордонів України. Сторони домовилися про те, що Росія повинна скоротити нарощування військ у прикордонних з українською державою територіях, і заявили про підтримку Києва.

Як повідомляє Reuters, телефонна розмова Меркель і Байдена відбулася в середу, 14 квітня. Під час дискусії лідери Німеччини і США обговорили ситуацію на Донбасі і закликали РФ припинити прагнення до подальшої ескалації російсько-українського конфлікту.

За словами представника німецького уряду Штефана Зайберта, Меркель і Байден домовилися про те, що Росія повинна припинити нарощування військ біля кордонів України з метою зниження рівня ескалації ситуації.

"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощування військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Як зазначено у заяві Білого дому, Джо Байден і Ангела Меркель стурбовані діями РФ біля кордонів України і в окупованому Криму та висловили підтримку Києву.

"(Байден і Меркель, - ред.) висловили стурбованість нарощуванням російських військ на кордонах України і в окупованому Криму та підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслюється в повідомленні.

Перемовини Байдена і Путіна

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