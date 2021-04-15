Стало відомо про перемовини Байдена і Меркель щодо України

США і Німеччина підтримують територіальну цілісність і суверенітет України.
Американський президент Джо Байден і Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель провели телефонні перемовини щодо ситуації, пов'язаної з концентрацією російських військових підрозділів біля кордонів України. Сторони домовилися про те, що Росія повинна скоротити нарощування військ у прикордонних з українською державою територіях, і заявили про підтримку Києва.
Як повідомляє Reuters, телефонна розмова Меркель і Байдена відбулася в середу, 14 квітня. Під час дискусії лідери Німеччини і США обговорили ситуацію на Донбасі і закликали РФ припинити прагнення до подальшої ескалації російсько-українського конфлікту.
За словами представника німецького уряду Штефана Зайберта, Меркель і Байден домовилися про те, що Росія повинна припинити нарощування військ біля кордонів України з метою зниження рівня ескалації ситуації.
"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощування військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
Як зазначено у заяві Білого дому, Джо Байден і Ангела Меркель стурбовані діями РФ біля кордонів України і в окупованому Криму та висловили підтримку Києву.
"(Байден і Меркель, - ред.) висловили стурбованість нарощуванням російських військ на кордонах України і в окупованому Криму та підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслюється в повідомленні.
Перемовини Байдена і Путіна
- Телефонна розмова президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна відбулася 13 квітня. Під час перемовин Байден закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку з підведенням військ Росії до українських кордонів. Американський глава держави запропонував господареві Кремля провести перемовини на території однієї з європейських країн.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Байдена обговорюється. Наразі у Кремлі розглядають можливість участі глави РФ в саміті з клімату, який має намір провести Вашингтон.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен пізніше уточнив, що Байден запропонував Путіну провести зустріч вже найближчими тижнями.