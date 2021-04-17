Стало відомо про плани Байдена щодо нового санкційного удару по РФ

Адміністрація Джо Байдена оцінює вплив нових санкцій на економіку Росії.
В Адміністрації президента США Джо Байдена не виключають нових санкційних обмежень у відповідь на дії Росії.
У Білому домі опрацьовують ймовірність посилення обмежень щодо боргових цінних паперів РФ, пише агентство Bloomberg.
В даний час адміністрація Байдена оцінює вплив нових санкцій на економіку Росії.
Мова може йти про заборону американським компаніям купувати російські боргові зобов'язання не тільки на первинному, але і на вторинному ринку, підкреслюється в повідомленні.
У разі, якщо Кремль не зможе припинити хакерські атаки і спроби втрутитися в американський політичний процес, Вашингтон завдасть чергового санкційного удару.
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Нові санкції США проти Росії:
- Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
- Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
- Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
- Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
- Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
- Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
- США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
Автор: Олексій Тичина