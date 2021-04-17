Стало відомо про плани Байдена щодо нового санкційного удару по РФ

США покарали Росію новими санкціями

В Адміністрації президента США Джо Байдена не виключають нових санкційних обмежень у відповідь на дії Росії.

У Білому домі опрацьовують ймовірність посилення обмежень щодо боргових цінних паперів РФ, пише агентство Bloomberg.

В даний час адміністрація Байдена оцінює вплив нових санкцій на економіку Росії.

Мова може йти про заборону американським компаніям купувати російські боргові зобов'язання не тільки на первинному, але і на вторинному ринку, підкреслюється в повідомленні.

У разі, якщо Кремль не зможе припинити хакерські атаки і спроби втрутитися в американський політичний процес, Вашингтон завдасть чергового санкційного удару.

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Нові санкції США проти Росії: