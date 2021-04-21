Стало відомо про плани і умови візиту Макрона в Україну

Макрон влітку має намір відвідати Україну / Reuters

Президент Еммануель Макрон розглядає можливість приїзду в Україну в першому півріччі або влітку 2021 року. Наразі візит остаточно не заплановано, проте французький глава держави має намір відвідати Київ за умови оптимальної ситуації з COVID-19. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Як розповів дипломат в інтерв'ю Укрінформ, точної дати можливого візиту Макрона в Україну наразі немає. Плани щодо візиту підтверджуються Офісом президента Франції, однак можливість його приїзду залежить від ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцією на території української держави.

"Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Йдеться знову ж про перше півріччя або про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку Офісу президента Французької Республіки", - уточнив Понсен.читайте такожМакрон розповів, як повинен діяти Захід у відносинах з Росією

Також посол Франції в Україні підкреслив, що візит президента Зеленського у Париж потрібно розглядати в якості планових перемовин глав двох держав.

Перемовини Зеленського і Макрона