Стало відомо про плани і умови візиту Макрона в Україну

У Парижі підтвердили плани президента Франції Еммануеля Макрона приїхати до Києва цього року.
Президент Еммануель Макрон розглядає можливість приїзду в Україну в першому півріччі або влітку 2021 року. Наразі візит остаточно не заплановано, проте французький глава держави має намір відвідати Київ за умови оптимальної ситуації з COVID-19. Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Як розповів дипломат в інтерв'ю Укрінформ, точної дати можливого візиту Макрона в Україну наразі немає. Плани щодо візиту підтверджуються Офісом президента Франції, однак можливість його приїзду залежить від ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцією на території української держави.
"Президент Макрон знову підтвердив своє бажання приїхати з візитом в Україну, як тільки дозволить епідемічна ситуація. Йдеться знову ж про перше півріччя або про літо поточного року. Точної дати ми наразі не маємо, але перспектива візиту підтверджується з боку Офісу президента Французької Республіки", - уточнив Понсен.читайте такожМакрон розповів, як повинен діяти Захід у відносинах з Росією
Також посол Франції в Україні підкреслив, що візит президента Зеленського у Париж потрібно розглядати в якості планових перемовин глав двох держав.
Перемовини Зеленського і Макрона
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня перебував з візитом у Парижі, де гарант провів перемовини з главою Французької республіки Еммануелем Макроном. Також була проведена тристороння дискусія лідерів нормандського формату за участю канцлера ФРН Ангела Меркель, яка підключилася до перемовин в рамках відеоконференції.
- Зеленський розповів, що під час дискусії з Макроном і Меркель, лідери України, Франції та Німеччини обговорили ситуацію, пов'язану з загостренням російсько-українського військового конфлікту на Донбасі, і обстріли снайперів противника.
- За підсумками перемовин президент Франції Макрон заявив, що Париж, Київ і Берлін мають намір продовжувати пошук можливостей врегулювання конфлікту на Донбасі. Як вважає Макрон, конфронтація на сході України повинна бути вирішена за допомогою політичного рішення.
- 17 квітня у Макрона зробили заяву про намір глави Французької республіки провести перемовини з президентом РФ Путіним. Париж, Київ і Берлін вимагають, щоб Росія взаємодіяла з Україною щодо питання реалізації Мінських угод.