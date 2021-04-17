У Макрона оголосили про плани щодо перемовин з Путіним про Донбас

Макрон, Зеленський і Меркель висунули Путіну вимогу щодо Донбасу / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон має намір провести перемовини з російським главою держави Володимиром Путіним щодо участі Москви в процесах реалізації Мінських угод. Дискусія має відбутися найближчим часом.

Як повідомили у Єлисейському палаці, президент Франції Макрон, президент України Зеленський і канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками перемовин дійшли висновку, що домовленості, оформлені в рамках саміту у Парижі у 2019 році, залишаються актуальними. Лідери держав вимагають, щоб Москва взаємодіяла з Києвом з метою подальшої реалізації угод.читайте такожМакрон "забув" про Росію в заяві щодо конфлікту на Донбасі

"Президент республіки (Емануель Макрон, - ред.) і президент Зеленський обмінялися думками з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в рамках відеоконференції. Вони спільно відзначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 р, залишаються повністю актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки незабаром обговорить це з президентом Путіним", - підкреслили у Єлисейському палаці.

Перемовини Зеленського і Макрона