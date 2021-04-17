У Макрона оголосили про плани щодо перемовин з Путіним про Донбас

Франція, Україна та Німеччина вимагають, щоб Москва працювала з Києвом щодо реалізації Мінських угод.
Президент Франції Еммануель Макрон має намір провести перемовини з російським главою держави Володимиром Путіним щодо участі Москви в процесах реалізації Мінських угод. Дискусія має відбутися найближчим часом.
Як повідомили у Єлисейському палаці, президент Франції Макрон, президент України Зеленський і канцлерка ФРН Ангела Меркель за підсумками перемовин дійшли висновку, що домовленості, оформлені в рамках саміту у Парижі у 2019 році, залишаються актуальними. Лідери держав вимагають, щоб Москва взаємодіяла з Києвом з метою подальшої реалізації угод.читайте такожМакрон "забув" про Росію в заяві щодо конфлікту на Донбасі
"Президент республіки (Емануель Макрон, - ред.) і президент Зеленський обмінялися думками з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в рамках відеоконференції. Вони спільно відзначили, що висновки Паризького саміту, що відбувся 9 грудня 2019 р, залишаються повністю актуальними і вимагають від Росії взаємодії з Україною для сприяння їх реалізації. Президент республіки незабаром обговорить це з президентом Путіним", - підкреслили у Єлисейському палаці.
Перемовини Зеленського і Макрона
- Президент України Володимир Зеленський 16 квітня перебував з візитом у Парижі, де провів перемовини з главою Французької республіки Еммануелем Макроном. У дискусії також взяла участь німецький канцлер Ангела Меркель, яка приєдналася до перемовин відеозв'язком.
- Зеленський сказав, що він також планував провести перемовини з президентом РФ Путіним, однак господар Кремля відмовився брати участь у дискусії.
- Під час підсумкового брифінгу президент Зеленський позитивно висловився про можливу зустріч Путіна і Байдена, однак попередив американського і російського лідерів у тому, що якщо вони будуть говорити про Україну без участі Києва, то такі перемовини не призведуть до успіху.
- Володимир Зеленський анонсував на 19 квітня проведення перемовин у нормандському форматі на рівні радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Радники повинні обговорити перспективи реалізації мирного плану з врегулювання конфлікту у ОРДЛО.