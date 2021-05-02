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Стало відомо про рішення Таджикистану і Киргизії щодо кордонів

2 травня 2021, 11:59

Душанбе і Бішкек заявляють про намір мирно врегулювати конфлікт.

Межа
Киргизстан і Таджикистан домовилися уточнити лінії кордонів двох держав / Держприкордонслужба Киргизстан

Делегації урядів Таджикистану і Киргизстану досягли домовленостей про початок роботи над уточненням і визначенням проектної лінії спільного кордону двох держав. Сторони мають намір врегулювати таджицько-киргизьку конфронтацію мирним шляхом.

"Досягнуто домовленості щодо активізації подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися", - повідомляє пресслужба уряду Киргизії у неділю, 2 травня.

На перемовинах, які відбулися у Баткенській області, Бішкек представляв голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташієв, а Душанбе – керівник ДКНБ Саймумін Ятімов.

Зазначено, що сторони обговорили подальші дії двох держав щодо вирішення конфлікту на кордоні та дійшли висновку, згідно з яким ситуація має бути врегульована шляхом перемовин.

"Глави делегацій Киргизької Республіки і Республіки Таджикистан висловили повне взаєморозуміння щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту на киргизько-таджицькому державному кордоні", - зазначено у заяві киргизького уряду.

Підкреслюється, що за підсумками перемовин представники Бішкека і Душанбе підписали спільний протокол, проте зміст документа не розкрито.

Довідка

Конфлікт Бішкека і Душанбе

Близько 150 жителів прикордонних районів Киргизстану і Таджикистану 28 квітня закидали один одного камінням. Причина конфлікту - встановлення таджицькою державою камер відеоспостереження біля водозабору Головний. У Душанбе прийняли рішення прибрати відеофіксацію, проте глава Ісфаринського району відмовився виконувати вимогу центральної влади.

Належність ділянки кордону в районі водозабору Головний оспорюється Бішкеком і Душанбе. Таджики вважають, що вони можуть встановлювати камери в цьому районі. Киргизи заявляють про протиріччя такого рішення законодавству.читайте такожСтало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії

Примітно, що з 976 кілометрів двох кордонів, визначені в договорах і позначені тільки 504 кілометри. На картах 1924-1927 років, а також 1989 року, на картах район водозабору Головний було позначено територією Таджикистану. На територіях, де чітко не прокреслені кордони, періодично відбуваються конфлікти через ресурси і міжетнічні протистояння.

Водозабір Головний знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується для водопостачання Киргизії, Таджикистану та Узбекистану.

Протистояння на киргизько-таджицькому кордоні

Таджикистан держкордон Киргизстан Конфлікт Киргизії і Таджикистану
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