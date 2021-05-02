Стало відомо про рішення Таджикистану і Киргизії щодо кордонів

Душанбе і Бішкек заявляють про намір мирно врегулювати конфлікт.
Делегації урядів Таджикистану і Киргизстану досягли домовленостей про початок роботи над уточненням і визначенням проектної лінії спільного кордону двох держав. Сторони мають намір врегулювати таджицько-киргизьку конфронтацію мирним шляхом.
"Досягнуто домовленості щодо активізації подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на ділянках державного кордону, що залишилися", - повідомляє пресслужба уряду Киргизії у неділю, 2 травня.
На перемовинах, які відбулися у Баткенській області, Бішкек представляв голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташієв, а Душанбе – керівник ДКНБ Саймумін Ятімов.
Зазначено, що сторони обговорили подальші дії двох держав щодо вирішення конфлікту на кордоні та дійшли висновку, згідно з яким ситуація має бути врегульована шляхом перемовин.
"Глави делегацій Киргизької Республіки і Республіки Таджикистан висловили повне взаєморозуміння щодо необхідності мирного врегулювання конфлікту на киргизько-таджицькому державному кордоні", - зазначено у заяві киргизького уряду.
Підкреслюється, що за підсумками перемовин представники Бішкека і Душанбе підписали спільний протокол, проте зміст документа не розкрито.
Довідка
Конфлікт Бішкека і Душанбе
Близько 150 жителів прикордонних районів Киргизстану і Таджикистану 28 квітня закидали один одного камінням. Причина конфлікту - встановлення таджицькою державою камер відеоспостереження біля водозабору Головний. У Душанбе прийняли рішення прибрати відеофіксацію, проте глава Ісфаринського району відмовився виконувати вимогу центральної влади.
Належність ділянки кордону в районі водозабору Головний оспорюється Бішкеком і Душанбе. Таджики вважають, що вони можуть встановлювати камери в цьому районі. Киргизи заявляють про протиріччя такого рішення законодавству.читайте такожСтало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії
Примітно, що з 976 кілометрів двох кордонів, визначені в договорах і позначені тільки 504 кілометри. На картах 1924-1927 років, а також 1989 року, на картах район водозабору Головний було позначено територією Таджикистану. На територіях, де чітко не прокреслені кордони, періодично відбуваються конфлікти через ресурси і міжетнічні протистояння.
Водозабір Головний знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і використовується для водопостачання Киргизії, Таджикистану та Узбекистану.
Протистояння на киргизько-таджицькому кордоні
- На кордоні Киргизії і Таджикистану в районі Согдійської і Баткенської областей 29 квітня сталося збройне зіткнення військових підрозділів двох держав. Країни влаштували атаки прикордонних застав один одного із застосуванням військової техніки.
- У МЗС Киргизії в той же день заявили, що Душанбе і Бішкеку вдалося домовитися на рівні зовнішньополітичних відомств про припинення вогню і відведення військ.
- У Киргизстані 30 квітня заявили, що перестрілки на кордоні тривають. Під час боїв був поранений співробітник киргизької міліції.
- 1 травня киргизький президент Садир Жапаров і глава Таджикистану Емомалі Рахмон досягли домовленостей про припинення вогню та відведення військ.
- Увечері, 1 травня, місцева влада у Баткенській області (Киргизія) заявила про стабілізацію ситуації на киргизько-таджицькому кордоні і припинення обстрілів.