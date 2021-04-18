Стало відомо про затримання осіб, які облили кетчупом посольство РФ у Празі

Російське посольство у Празі облили кетчупом в ніч на 18 квітня через підозру в причетності спецслужб РФ до вибуху в Врбетіце у 2004 році / Petr David Josek / AP

У Празі співробітники правоохоронних органів затримали 7 осіб, які в ніч на 18 квітня облили кетчупом стіну будівлі навколо посольства Росії у Чехії. Відкрито кримінальну справу про адміністративне правопорушення. Проводиться розслідування. Про це розповів офіційний представник місцевої поліції Ян Данек.

"Поліція затримала сім громадян, які в ніч на неділю (18 квітня, - ред.) облили стіни посольства РФ кетчупом. Проводиться розслідування. Щодо цих осіб відкрито справу про адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні видання Blesk.читайте такожНа підірваних росіянами у Чехії складах була зброя для України - ЗМІ

Зазначається, що стіни російського дипломатичного відомства вже вдалося відчистити. Активісти стверджують, що кетчуп – це символ крові загиблих у 2014 році під час вибуху боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін на сході Чеської республіки. Фотографії посольства опублікував Telegram-канал РИА Новости.

Вибух військового складу у Чехії у 2014 році