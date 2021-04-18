Стало відомо про затримання осіб, які облили кетчупом посольство РФ у Празі

Поліція Праги затримала 7 осіб.
У Празі співробітники правоохоронних органів затримали 7 осіб, які в ніч на 18 квітня облили кетчупом стіну будівлі навколо посольства Росії у Чехії. Відкрито кримінальну справу про адміністративне правопорушення. Проводиться розслідування. Про це розповів офіційний представник місцевої поліції Ян Данек.
"Поліція затримала сім громадян, які в ніч на неділю (18 квітня, - ред.) облили стіни посольства РФ кетчупом. Проводиться розслідування. Щодо цих осіб відкрито справу про адміністративне правопорушення", - йдеться в повідомленні видання Blesk.читайте такожНа підірваних росіянами у Чехії складах була зброя для України - ЗМІ
Зазначається, що стіни російського дипломатичного відомства вже вдалося відчистити. Активісти стверджують, що кетчуп – це символ крові загиблих у 2014 році під час вибуху боєприпасів у селі Врбетіце в районі міста Злін на сході Чеської республіки. Фотографії посольства опублікував Telegram-канал РИА Новости.
Вибух військового складу у Чехії у 2014 році
- У чеському селі Врбетіце в районі міста Злін 16 жовтня 2014 року стався вибух боєприпасів на складах озброєння. Загинули два місцевих жителя. Вибух призвів до серйозних руйнувань. Вибухнув склад №16, який орендувала компанія з Острави Imex Group. Через два місяці вибухнув інший склад - №12, який контролювала та ж фірма. Через 6,5 років росіяни звинуватили Росію в причетності до вибухів. Поліція Чехії оголосила в розшук Олександра Петрова і Руслана Боширова - громадян Росії, яких чеські поліцейські вважають співробітниками ГУ Генштабу Міноборони РФ.
- У суботу, 17 квітня, влада Чехії оголосила про видворення з країни 18 співробітників посольства Росії у Празі, які, згідно з їх версією, є "офіцерами російських спецслужби СЗР і ГРУ". Рішення прийнято у зв'язку з появою відомостей про те, що до вибуху на складі у Врбетіце у 2014 році, під час якого загинули 2 людини, можуть бути причетні "офіцери російської військової розвідки".