Стало відомо про арешт у Чехії осіб, які могли воювати за "ЛДНР"

У Чехії п'ятеро людей підозрюють в участі у війні на Донбасі в лавах російсько-терористичних військ / radio.cz

Суд у Празі заарештував лідера екстремістського угруповання Чехословацькі солдати в резерві за мир Івана Кратохвіла, Мілоша Уржецького та Івана Гадрава за звинуваченням в участі в бойових діях на Донбасі на боці російсько-терористичних військ. Їм загрожує тривалий термін за участь у терористичній діяльності.

Як повідомляє видання iROZHLAS.cz з посиланням на представника Генеральної прокуратури Мартіна Били, заарештованим за звинуваченням в участі в діяльності, пов'язаній з тероризмом на Донбасі, загрожує до 20 років позбавлення волі за терористичний напад, до 12 років за фінансування терористичної діяльності і до 15 років позбавлення волі в тому випадку, якщо їх визнають винними в підтримці і заохоченні терористичної діяльності.

Крім того, прокурор підтвердив чеському інформаційному ресурсу відомості, згідно з якими інші затримані також є обвинуваченими.

"В цілому можна констатувати, що під час кримінального провадження були вилучені документальні, електронні та фактичні докази", - додав він.читайте такожВибух на складах боєприпасів у Чехії: Земан спробував "відмазати" РФ

Нагадаємо, чеські засоби масової інформації 21 квітня оголосили про проведення масштабної спецоперації проти осіб, які підозрюються в участі в російсько-українському конфлікті на Донбасі на боці Росії і бойовиків "ЛДНР". Наступного дня стало відомо, що затримали 5 осіб, яких звинувачують у тероризмі.

У Чехії вважають, що до організації поїздок чеських бойовиків до зони конфлікту на Донбасі можуть бути причетні співробітники Головного управління Генштабу РФ, які працювали в посольстві Росії у Празі.

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