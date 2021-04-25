Стало відомо про арешт у Чехії осіб, які могли воювати за "ЛДНР"

Обвинуваченим загрожує тривалий тюремний термін у справі щодо участі в терористичній діяльності.
Суд у Празі заарештував лідера екстремістського угруповання Чехословацькі солдати в резерві за мир Івана Кратохвіла, Мілоша Уржецького та Івана Гадрава за звинуваченням в участі в бойових діях на Донбасі на боці російсько-терористичних військ. Їм загрожує тривалий термін за участь у терористичній діяльності.
Як повідомляє видання iROZHLAS.cz з посиланням на представника Генеральної прокуратури Мартіна Били, заарештованим за звинуваченням в участі в діяльності, пов'язаній з тероризмом на Донбасі, загрожує до 20 років позбавлення волі за терористичний напад, до 12 років за фінансування терористичної діяльності і до 15 років позбавлення волі в тому випадку, якщо їх визнають винними в підтримці і заохоченні терористичної діяльності.
Крім того, прокурор підтвердив чеському інформаційному ресурсу відомості, згідно з якими інші затримані також є обвинуваченими.
"В цілому можна констатувати, що під час кримінального провадження були вилучені документальні, електронні та фактичні докази", - додав він.читайте такожВибух на складах боєприпасів у Чехії: Земан спробував "відмазати" РФ
Нагадаємо, чеські засоби масової інформації 21 квітня оголосили про проведення масштабної спецоперації проти осіб, які підозрюються в участі в російсько-українському конфлікті на Донбасі на боці Росії і бойовиків "ЛДНР". Наступного дня стало відомо, що затримали 5 осіб, яких звинувачують у тероризмі.
У Чехії вважають, що до організації поїздок чеських бойовиків до зони конфлікту на Донбасі можуть бути причетні співробітники Головного управління Генштабу РФ, які працювали в посольстві Росії у Празі.
Скандал через вибух військового складу у Чехії
- 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце у Чехії стався вибух боєприпасів на складі №16. Загинули два місцевих жителя. За два місяці вибухнув ще один склад - №12. Примітно, що обидва склади контролювала одна і та ж сама фірма. Через 6,5 років Прага звинуватила РФ у причетності до вибухів. Чеські правоохоронці оголосили в розшук російських громадян - Олександра Петрова і Руслана Боширова. Прага вважає їх співробітниками російської розвідки.
- Офіційна Прага 17 квітня оголосила про видворення 18 співробітників посольства Росії. Згідно з офіційною позицією чеської влади, дипломати є співробітниками російських спецслужб. Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що з'явилися відомості, згідно з якими до вибуху на складі у Врбетіце можуть бути причетні "розвідники з Росії".