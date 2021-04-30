Австрія виступила з ініціативою щодо зустрічі Байдена і Путіна

Москва не позначила офіційної позиції РФ щодо можливості зустрічі Путіна і Байдена у Відні.
Прем'єрміністр Австрії Себастьян Курц запропонував Кремлю розглянути можливість проведення у Відні саміту США і Росії, на якому має відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена.
Як повідомляє пресслужба Кремля, про це Курц заявив Путіну під час телефонних перемовин, які відбулися в п'ятницю, 30 квітня. Позиція Росії щодо проведення зустрічі Путіна і Байдена у Австрії не позначена.
"Федеральний канцлер запропонував розглянути кандидатуру Відня як місця можливої російсько-американської зустрічі на вищому рівні, якщо про її проведення буде досягнута відповідна домовленість", - зазначено в повідомленні.
Відносини США і Росії
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонні перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час розмови глава Білого дому заявив про підтримку України і закликав Путіна припинити чинити військовий тиск біля українських кордонів. При цьому Байден запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- Через два дні, 15 квітня, США впровадили нові санкції проти Росії. Обмеження передбачають низку заборон для 6 російських технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також Штати вирішили вислати 10 американських дипломатів.
- У відповідь Росія 16 квітня запустила санкції проти Вашингтона. Москва внесла до "чорного списку" американських високопосадовців, яким заборонили в'їзд на територію Росії, і оголосила про висилку дипломатів США.
- У МЗС РФ заявили, що санкційний удар Вашингтона може суттєво позначитись на перспективах проведення зустрічі Путіна і Байдена.
- Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться. За його словами, для реалізації такого заходу повинні з'явитися певні умови.
Автор: Андрій Ганжа