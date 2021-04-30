Австрія виступила з ініціативою щодо зустрічі Байдена і Путіна

Путіну запропонували провести саміт США і РФ у Відні / Reuters

Прем'єрміністр Австрії Себастьян Курц запропонував Кремлю розглянути можливість проведення у Відні саміту США і Росії, на якому має відбутися зустріч президента РФ Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена.

Як повідомляє пресслужба Кремля, про це Курц заявив Путіну під час телефонних перемовин, які відбулися в п'ятницю, 30 квітня. Позиція Росії щодо проведення зустрічі Путіна і Байдена у Австрії не позначена.

"Федеральний канцлер запропонував розглянути кандидатуру Відня як місця можливої російсько-американської зустрічі на вищому рівні, якщо про її проведення буде досягнута відповідна домовленість", - зазначено в повідомленні.

Відносини США і Росії