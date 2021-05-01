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Стало відомо про відведення військ Таджикистану від кордонів Киргизії

1 травня 2021, 16:50

З'явилася інформація про відновлення руху транспорту через таджицько-киргизький кордон.

Таджикистан, Киргизія
Душанбе і Бішкек домовилися про відведення військ / Скріншот YouTube-канал Euronews

Республіка Таджикистан почала відводити військову техніку від кордону з Киргизстаном. Дії Душанбе регламентовані мирними домовленостями з Бішкеком щодо врегулювання конфлікту двох держав.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на власні джерела в таджицьких правоохоронних органах, в суботу, 1 травня, Душанбе почав процедуру відведення військової техніки.

"Військові Таджикистану починають відводити техніку, що знаходилася на таджицько-киргизькому кордоні", - стверджує джерело інформагентства, пояснюючи, що такі дії реалізуються на виконання домовленостей сторін.

Також вказується, що відновлено рух транспорту через кордон Таджикистану і Киргизстану в обох напрямках.

Також зазначено, що рух транспорту через таджицько-киргизький кордон відкрито в обох напрямках.

"Рух транспорту через таджицько-киргизький кордон відкрито в обох напрямках, як у бік Воруха (територія Таджикистану), так і у бік Лейлека (територія Киргизії)", - додало джерело і підкреслило, що громадяни двох держав можуть перетинати кордон.

Крім того, у Бішкеку заявили, що Таджикистан і Киргизстан створять робочу групу, завданням якої стане контроль над процесом щодо відведення військ. Киргизія налаштована на мирне врегулювання конфлікту.

"Врегулювання конфлікту між Киргизією і Таджикистаном можливо тільки шляхом перемовин", - цитує ТАСС главу киргизького МЗС Руслана Казакбаева.

Довідка

У чому причина конфлікту Душанбе і Бішкека

Близько 150 жителів прикордонних районів Киргизії і Таджикистану 28 квітня закидали один одного камінням. Конфлікт стався після того, як таджики встановили камери відеоспостереження біля водозабору Головний. Душанбе погодився прибрати відеофіксацію, проте акім Ісфаринського району відмовився виконати вказівки.

Належність ділянки кордону в районі водозабору Головний оскаржується Бішкеком і Душанбе. У Таджикистані вважають, що мали право встановлювати камери, тоді як у Киргизії називають рішення незаконним.

Проблему ускладнює два фактори: з 976 кілометрів кордонів двох держав чітко визначені в договорах і позначені на картах тільки 504 кілометри. При цьому на картах 1924-1927 років і 1989 року водорозподільний пункт Головний, який знаходиться у верхів'ях річки Ісфара і також використовується Киргизією і Узбекистаном, належить Таджикистану.

Конфлікт Таджикистану і Киргизстану – новини

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Киргизия Таджикистан Конфлікт Киргизії і Таджикистану
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