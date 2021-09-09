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Старт СП-2 і постачання газу до Європи: труба Газпрому потрапила в залежність від рішення Німеччини

9 вересня 2021, 18:31

У Росії наразі не впевнені в тому, що дозвіл на роботу Північного потоку-2 буде отримано найближчим часом.

Північний потік-2
Запуск Північного потоку-2 залежить від Німеччини , яка проводить сертифікацію труби / Reuters

Старт російського газопроводу Північний потік-2 і початок комерційних постачань газу до Європи залежить від рішення профільного регулятора Німеччини. Російська влада сподівається, що проект зможе отримати "зелене світло" найближчим часом. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Як повідомляє ТАСС, вона сказала про те, що Москва вірить у позитивне рішення вже найближчим часом. Причому російська влада вважає, що шлях, яким прокладено трубопровід СП-2, мовляв, є найбільш "економічним і екологічним маршрутом".

читайте такожДоведеться ділитися: як Газпром обходитиме заборону суду оператору СП-2"Терміни початку комерційних постачань залежать від позиції німецького регулятора. Ми розраховуємо, що мільйони європейських споживачів вже найближчим часом зможуть отримувати російський газ найкоротшим, найбільш економічним і екологічним маршрутом", - підкреслила Захарова.

Запуск газопроводу Північний потік-2

Журналісти американського видання Bloomberg пишуть, що перші поставки газу трубопроводом Північний потік-2 планують запустити вже з 1 жовтня. Згідно з даними агентства, через два місяці після цієї дати газопровід може почати роботу в повному обсязі.

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль заявила, що Європа, і, перш за все, Німеччина, серйозно стурбовані газовим шантажем з боку Росії. Тому ситуація з газопроводом СП-2 ускладнюється. Однак, на її думку, росіяни спробують запустити Північний потік-2 ще до завершення сертифікації, без якої труба не зможе повноцінно працювати.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков висловив сподівання, що трубопровід Північний потік-2 все ж таки вдасться ввести до експлуатації. В якості аргументу на свою користь Кремль має намір використати складну ситуацію на газовому ринку Європи, де ціни на паливо б'ють рекорди.

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новини Росії новини Німеччини Північний потік-2 Марія Захарова
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