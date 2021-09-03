Столтенберг звинуватив Росію у брехні перед масштабними військовими навчаннями

Столтенберг звернувся до Росії через навчання / УНІАН

Генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Росії перед проведенням військових навчань "Захід-2021" - він закликав відкрито розповісти про операцію і чисельність військових, котрі беруть в них участь, оскільки в Польщі, країнах Балтії та Україні зростає тривога з приводу намірів Москви.

"Росія повинна вести себе передбачувано і прозоро", - сказав Столтенберг, пише Reuters.

Основний етап навчань розпочнеться 10 вересня.

За словами представників НАТО, маневри на Заході, які послідували за нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в цьому році, підвищують ризик аварії або прорахунку, який може спровокувати кризу.

"Що ми бачили раніше, так це те, що кількість військ, що беруть участь у навчаннях, значно перевищує оголошене", - сказав Столтенберг, закликавши Москву виконати свої зобов'язання за Віденським документом, міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі.

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Згідно з підрахунками союзного журналу НАТО Review, Росія розгорнула від 60 до 70 тисяч військовослужбовців на Захід-2017, але заявила тільки про 12 700 військовослужбовців.

Росія, яка об'єднає свої сили з білоруськими військами, заявляє, що в межах її прав проводити навчання на її території, і чітко називає їхню кількість.

Війська Росії біля кордонів України - про що повідомлялося раніше

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявляв, що Росія сконцентрувала біля кордонів України свої війська. Росіяни свої дії пояснювали проведенням військових маневрів.

У Євросоюзі уточнювали, що біля кордонів України перебувають понад 100 тисяч російських військових.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня стверджував, що війська Росії в прикордонних з українськими районами територіях будуть перебувати стільки часу, скільки вважатимуть за потрібне в Москві.

9 квітня Головнокомандувач ЗСУ Хомчак підкреслював, що армія України готова відповідати на провокації РФ як на Донбасі, так і в ситуації з ускладненням обстановки навколо українських кордонів.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що росіяни прийняли рішення відвести війська від кордонів України. Рішення пов'язане з виконанням підрозділами своїх завдань.