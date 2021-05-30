Країна ЄС закликала до нового удару по Мінську, піддавши критиці США і Німеччину

У Литві запропонували впровадити санкції проти компаній, що профінансували будівництво БелАЕС / Twitter

Європейському Союзу слід впровадити економічні обмеження щодо юридичних осіб, які надавали суттєве фінансування спорудженню білоруської атомної електростанції (БелАЕС). Також Брюсселю треба розглянути можливість обмеження зовнішніх кредитів для Білорусі і скорочення доступу до фінансових ринків. При цьому лідери західного світу на прикладі Північного потоку-2 повинні розуміти, що в низці випадків не можна діяти на догоду економічним інтересам держави. Про це заявила прем'єрміністерка Литви Інгріда Шимоніте.

У інтерв'ю британській газеті Financial Times вона сказала про те, що наразі на території Білорусі склалася критична ситуація зі свободою слова і захистом прав людини. Тому треба вживати жорстких обмежувальних заходів в економічній сфері.

Чиновниця запропонувала Євросоюзу розглянути можливість обмеження зовнішніх кредитів для низки економічних секторів республіки Білорусь і вжити заходів, пов'язаних з доступом держави до фінансових ринків.

"ЄС повинен розглянути можливість впровадження рестриктивних заходів щодо різних секторів економіки і скорочення доступу до фінансових ринків", - вважає Шимоніте.читайте такожНад Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід

Також вона додала, що Литва, як і раніше, не підтримує скасування обмежень проти компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського енергетичного проекту Північний потік-2. Чиновниця дорікнула США і ФРН в тому, що у цьому випадку не можна йти на поступки заради економічних інтересів.

"Берлін і Вашингтон повинні розуміти, що закривати очі на неприємні речі не можна, навіть в економічних інтересах держав", - підкреслила Інгріда Шимоніте.

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