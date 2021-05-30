Країна ЄС закликала до нового удару по Мінську, піддавши критиці США і Німеччину

У Євросоюзі повинні розглянути запуск секторальних санкцій проти Білорусі зі скороченням доступу до фінансових ринків, вважає Інгріда Шимоніте.
Європейському Союзу слід впровадити економічні обмеження щодо юридичних осіб, які надавали суттєве фінансування спорудженню білоруської атомної електростанції (БелАЕС). Також Брюсселю треба розглянути можливість обмеження зовнішніх кредитів для Білорусі і скорочення доступу до фінансових ринків. При цьому лідери західного світу на прикладі Північного потоку-2 повинні розуміти, що в низці випадків не можна діяти на догоду економічним інтересам держави. Про це заявила прем'єрміністерка Литви Інгріда Шимоніте.
У інтерв'ю британській газеті Financial Times вона сказала про те, що наразі на території Білорусі склалася критична ситуація зі свободою слова і захистом прав людини. Тому треба вживати жорстких обмежувальних заходів в економічній сфері.
Чиновниця запропонувала Євросоюзу розглянути можливість обмеження зовнішніх кредитів для низки економічних секторів республіки Білорусь і вжити заходів, пов'язаних з доступом держави до фінансових ринків.
"ЄС повинен розглянути можливість впровадження рестриктивних заходів щодо різних секторів економіки і скорочення доступу до фінансових ринків", - вважає Шимоніте.читайте такожНад Білоруссю зникли літаки: через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід
Також вона додала, що Литва, як і раніше, не підтримує скасування обмежень проти компанії Nord Stream 2 AG, яка є оператором російського енергетичного проекту Північний потік-2. Чиновниця дорікнула США і ФРН в тому, що у цьому випадку не можна йти на поступки заради економічних інтересів.
"Берлін і Вашингтон повинні розуміти, що закривати очі на неприємні речі не можна, навіть в економічних інтересах держав", - підкреслила Інгріда Шимоніте.
Ситуація з літаком Ryanair у Мінську
- Лайнер компанії Ryanair, що слідував 23 травня рейсом Афіни-Вільнюс, здійснив вимушену посадку у Мінську на вимогу Білорусі, яка попередила про нібито бомбу на борту літака. Однак після того, як авіалайнер приземлився, в салоні вибухових пристроїв виявлено не було.
- На борту літака, що вимушено приземлився у Мінську, перебував засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич зі своєю дівчиною Софією Сапегою. Вони були затримані білоруськими силовиками.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі звинуватив Білорусь у поширенні неправдивої інформації про перемовини пілота і диспетчера. Згідно з його версією, в диспетчерській не надали пілоту зв'язок з авіакомпанією, внаслідок чого не було іншого виходу, окрім як посадити літак у Мінську.