Країни Бухарестської дев'ятки різко засудили Росію за агресію

Саміт Бухарестської дев'ятки пройшов у форматі відеоконференції 10 травня, на якому обговорювалася і Україна.
Країни-учасниці Бухарестської дев'ятки за підсумками саміту засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації.
У НАТО відзначають, що стикаються з явними загрозами і викликами по всіх стратегічних напрямках.
"Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку", - йдеться в резолюції, повідомляє Euractiv.
Також B9 засудили "акти саботажу з боку Росії" на території НАТО, про що "свідчать вибухи 2014 року на складі боєприпасів в Чехії".
Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден в ході саміту підтримав посилення оборонного і стримуючого потенціалу Альянсу в регіоні.
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"Він висловив підтримку розширенню засобів стримування і оборони НАТО, а також важливість збільшення стійкості союзників перед шкідливими економічними і політичними діями наших стратегічних суперників", - сказала Псакі на брифінгу.
Крім того, зазначила Псакі, Байден торкнувся теми викликів на адресу НАТО, які будуть обговорюватися на саміті організації в червні.
Зазначимо, зустріч Бухарестської дев'ятки пройшла 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. А ось саміт Північноатлантичного альянсу запланований на червень.
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У Бухарестську дев'ятку входять країни східного флангу НАТО:
- Польща,
- Румунія,
- Литва,
- Латвія,
- Естонія,
- Угорщина,
- Словаччина,
- Чехія,
- Болгарія.
Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що тільки приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.