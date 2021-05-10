Країни Бухарестської дев'ятки різко засудили Росію за агресію

Саміт Бухарестської дев'ятки пройшов онлайн / twitter.com/KSzczerski

Країни-учасниці Бухарестської дев'ятки за підсумками саміту засудили недавню ескалацію ситуації в Чорному морі, а також стягування військ до українських кордонів з боку Російської Федерації.

У НАТО відзначають, що стикаються з явними загрозами і викликами по всіх стратегічних напрямках.

"Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку", - йдеться в резолюції, повідомляє Euractiv.

Також B9 засудили "акти саботажу з боку Росії" на території НАТО, про що "свідчать вибухи 2014 року на складі боєприпасів в Чехії".

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден в ході саміту підтримав посилення оборонного і стримуючого потенціалу Альянсу в регіоні.

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"Він висловив підтримку розширенню засобів стримування і оборони НАТО, а також важливість збільшення стійкості союзників перед шкідливими економічними і політичними діями наших стратегічних суперників", - сказала Псакі на брифінгу.

Крім того, зазначила Псакі, Байден торкнувся теми викликів на адресу НАТО, які будуть обговорюватися на саміті організації в червні.

Зазначимо, зустріч Бухарестської дев'ятки пройшла 10 травня за участю президента США Джо Байдена і генсека НАТО Йенса Столтенберга. А ось саміт Північноатлантичного альянсу запланований на червень.

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У Бухарестську дев'ятку входять країни східного флангу НАТО:

Польща,

Румунія,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Угорщина,

Словаччина,

Чехія,

Болгарія.

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