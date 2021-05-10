Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол

Матті Маасікас заявив, що країни ЄС поки не готові до членства України / УНІАН

Зараз серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, укладені між ЄС і Україною, зокрема, Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти на шляху до цього, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Рішення про членство має ухвалюватися членами ЄС одноголосно. Це дуже гарне правило для будь-якого клубу, щоб всі могли відчувати себе зручно. На цей час все ще не існує консенсусу між країнами-членами ЄС щодо надання цієї, як ми називаємо її на сленгу ЄС - Європейської перспективи, що означає обіцянку - якщо країна-кандидат виконає всі критерії, тоді вона може стати членом... Але Угода про асоціацію дуже широка, щоб перетворити Україну на набагато більш європейську країну у вимірі стандартів, регуляторних правил та політики", - зазначив Маасікас, повідомляє Укрінформ.

Дипломат нагадав, що серед країн Східного партнерства три країни - Україна, Грузія та Молдова - чітко заявили, що їх метою є повноправне входження, називають себе країнами асоціації й іноді навіть "асоційованими членами" ЄС. Водночас угоди, які існують між ними і Євросоюзом, на сьогодні не передбачають, якими можуть бути наступні кроки.

"Я часто стикаюся з цим питанням - що далі? Ми маємо угоду про асоціацію, безвізові подорожі, яким може бути наступний великий крок у наших відносинах? Я завжди відповідаю - угоди, які ми маємо, мільйони українців, які відвідують ЄС або працюють в Європі, українські офіційні особи, залучені до роботи з європейськими агентствами, - все це наближає нас одне до одного. З моєї точки зору, в один прекрасний день ми питатимемо себе - чому це Україна не в ЄС? Я сподіваюся побачити цей день. Але до цього багато роботи має бути здійснено. Євросоюз пропонує Україні свою допомогу, щоб краще виконати цю роботу", - додав Маасікас.

Членство України в ЄС - про що йшлося раніше: