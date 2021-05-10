УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол

10 травня 2021, 09:38
Прослухати новину
Зупинити

Європейські країни поки не прийшли до одноголосної думки про те, чи повинна Україна стати членом ЄС.

Матті Маасикас
Матті Маасікас заявив, що країни ЄС поки не готові до членства України / УНІАН

Зараз серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, укладені між ЄС і Україною, зокрема, Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти на шляху до цього, заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Рішення про членство має ухвалюватися членами ЄС одноголосно. Це дуже гарне правило для будь-якого клубу, щоб всі могли відчувати себе зручно. На цей час все ще не існує консенсусу між країнами-членами ЄС щодо надання цієї, як ми називаємо її на сленгу ЄС - Європейської перспективи, що означає обіцянку - якщо країна-кандидат виконає всі критерії, тоді вона може стати членом... Але Угода про асоціацію дуже широка, щоб перетворити Україну на набагато більш європейську країну у вимірі стандартів, регуляторних правил та політики", - зазначив Маасікас, повідомляє Укрінформ.

Дипломат нагадав, що серед країн Східного партнерства три країни - Україна, Грузія та Молдова - чітко заявили, що їх метою є повноправне входження, називають себе країнами асоціації й іноді навіть "асоційованими членами" ЄС. Водночас угоди, які існують між ними і Євросоюзом, на сьогодні не передбачають, якими можуть бути наступні кроки.

"Я часто стикаюся з цим питанням - що далі? Ми маємо угоду про асоціацію, безвізові подорожі, яким може бути наступний великий крок у наших відносинах? Я завжди відповідаю - угоди, які ми маємо, мільйони українців, які відвідують ЄС або працюють в Європі, українські офіційні особи, залучені до роботи з європейськими агентствами, - все це наближає нас одне до одного. З моєї точки зору, в один прекрасний день ми питатимемо себе - чому це Україна не в ЄС? Я сподіваюся побачити цей день. Але до цього багато роботи має бути здійснено. Євросоюз пропонує Україні свою допомогу, щоб краще виконати цю роботу", - додав Маасікас.

Членство України в ЄС - про що йшлося раніше:

  • Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна набуває все більше підтримки держав-членів Європейського Союзу за своєю євроінтеграційною перспективою.
  • Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Володимиром Зеленським повідомив про те, що Франція поширить в ЄС декларацію, в якій країни-члени зможуть підписатися на підтримку членства України в Євросоюзі.

членство в ЄС новини Європи Матті Маасікас
Зараз ви переглядаєте новину «Країни ЄС поки не готові прийняти Україну до своїх лав - посол». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Що готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних стравЩо готують на Радоницю: меню і рецепти поминальних страв Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесіїНадя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії "Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні"Очікував глушину": Макаревич зізнався, що його вразило на Західній Україні З якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вченихЗ якими чоловіками у жінок найпотужніші оргазми - відповідь вчених 8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети8 травня 2021 - свято пам'яті і примирення і День Марка: прикмети

Останні новини

17:05
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на два дні: виклик молодика і згасання почуттів
16:57
Кривава стрілянина в школі в Казані: всі подробиці та фото Відео
16:54
"Велике будівництво": перший в Україні хайвей заливають фінальним шаром цементобетону
16:40
Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО Відео
16:24
Молодий Місяць у травні 2021 року на носі: чого уникати і чим зайнятися Відео
Реклама
16:00
Медведчук і Козак звинувачуються в держзраді: підписаний документ Відео
15:56
Як і скільки варити яйця пашот: найпростіший рецепт Відео
15:56
Лідер Вечірнього Кварталу і Ліги сміху озвучив Кролика Петрика у новому фільмі Відео
15:49
В СБУ перерахували напрямки, за якими Росія може напасти на Україну Відео
15:30
У Києві почали обшукувати будинок кума Путіна: нардеп назвав причину Фото Відео
14:56
Голлівуд влаштував расовий скандал проти головного конкурента премії Оскар
14:31
Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону Відео
14:23
Лікарі назвали проблему зі слухом ознакою небезпечного і швидкого захворювання Відео
14:16
"Я усвідомив, що я бог і монстр": стрілок пояснив, що сталося в Казані Відео
13:50
Магнітна буря з 11 травня 2021: як пережити червоний удар в 5 балів Відео
13:45
Як відлякати комарів натуральними засобами і в чому небезпека Відео
13:39
РНБО готує "Закон про олігархів": до списку внесли 13 осіб
13:32
Бійня в Казані: ЗМІ дізналися можливий мотив нападу на гімназію Відео
13:28
Синоптик розповіла, які регіони України заллє дощами Відео
13:26
Названо 50 найздоровіших продуктів за всі часи: повний список Відео
Реклама
13:01
З'явилися офіційний трейлер і сюжет фільму Веном 2 Відео
12:57
Заважала бити дружину: на Одещині п'яний чоловік підпалив сусідку (фото)
12:54
Зеленський пояснив, чи чекати нападу Росії і чи готова до атаки Україна Відео
12:37
Викрадення судді Чауса: схоплено одного з підозрюваних Відео
12:36
Путін дав термінове доручення через бійню у казанській гімназії
12:31
Дружина Лещенка зухвало відреагувала на скандал через концерт у Москві
12:31
Шмигаль розповів, чи чекати бізнесу підвищення податків Відео
11:43
Знижує ризик діабету, зміцнює серце і бореться з раком: цей дешевий продукт може допомогти Відео
11:36
У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло Відео
11:25
Скандальний роман 8-річної Маханець з 13-річним підлітком отримав новий виток розвитку Відео
11:19
Надя Дорофєєва опустила шлейки на ліфчику в звабливій фотосесії
11:11
Путін отримав золоту акцію Погляд
10:41
"Посміявся - нехай працює": Жириновський захотів вигнати Урганта з телебачення Відео
10:40
Симптоми раку простати: біль у двох частинах тіла може бути ознакою поширення пухлини Відео
10:23
До України підступає найнебезпечніший вид COVID-19: у МОЗ розповіли про загрозу Відео
10:17
Лікарі вказали на небезпеку картопляного пюре: на що звернути увагу Відео
10:13
Чи вирішить Росія водну проблему Криму, пробивши дно Погляд
09:52
Антиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університету Відео
09:45
Генсек ООН розповів, чи буде говорити з Лавровим про Україну Відео
09:12
Вчені пов'язали каву з неприємними порушеннями роботи головного органу Відео
Реклама
09:05
Коли в Україні повністю скасують карантин: у Кабміні дали відповідь Відео
09:02
Києву загрожує неприємний погодний сюрприз – синоптик назвав дату Відео
08:46
Рак кишківника: вчені назвали напій, який подвоює ризик Відео
08:17
COVID-19 в Україні 11 травня: після свят кількість виявлених хворих різко впала Відео
08:05
У лісабонському аеропорту українець помер після тортур: з'явилося рішення суду Відео
07:59
Саміт НАТО в червні: експерт пояснив, чому ПДЧ для України не такий важливий Відео
07:44
Експерт розповів про водний колапс в Криму і дав сумний прогноз Відео
07:21
Пандемія COVID-19: у ВООЗ заявили, що світ вийшов на плато, але є нюанс Відео
07:13
Відпустка-2021: в які країни зможуть поїхати українці
06:53
Названо сім продуктів, які можуть полегшити симптоми алергії Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти