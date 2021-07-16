Частину Європи залило та затопило: кількість жертв зросла до 81 людини

Низка країн Європи постраждала від повені / Фото Reuters

Після рекордних злив низку країн Європи затопило. Кількість загиблих зросла до понад 80 осіб, більшість жертв - на заході Німеччини. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. У Бельгії повідомили про смерть дев'яти осіб, зокрема 15-річної дівчинки.

Станом на ранок 16 липня жертвами потужних повеней у Німеччині стала вже 81 людина: 50 - у федеральній землі Рейнланд-Пфальц та 31 – у Північному Рейні-Вестфалії, передає The Guardian.

Серед загиблих у Рейнланд-Пфальці є 9 мешканців закладу для людей з обмеженими можливостями та 2 рятувальників. У Північному Рейні-Вестфалії найбільше постраждало місто Ойскірхен, там жертвами стихії стали щонайменше 15 людей.

Триває масштабна евакуація, в якій беруть участь 2,5 тисячі рятувальників і військових. Вони на гелікоптерах знімають людей з дахів і балконів, передає ТСН.

Через потужні зливи річки вийшли з берегів. Найбільше постраждали німецькі землі Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Чимало міст і сіл повністю затоплено й завалено деревами і розбитими машинами. 150 тисяч будинків залишаються без електрики. У країні порушено транспортне сполучення.

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Через негоду на заході Німеччини закрили школи, а в Шульді, де оголошено надзвичайний стан, близько 25 будинків перебувають під загрозою обвалення.

До слова, сьогодні в Німеччині знову прогнозуються сильні дощі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію катастрофою. Прем'єр-міністр Північного Рейн-Вестфалії Армін Лашет звинуватив в екстремальній погоді глобальне потепління.

"Ми будемо стикатися з такими подіями знову і знову, а це означає, що нам необхідно прискорити вжиття заходів щодо захисту клімату, оскільки зміна клімату не обмежується однією державою", — сказав він.

Від великої води також страждають Бельгія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. За прогнозами синоптиків, 16 липня там скрізь є велика ймовірність нових повеней.

Жителям бельгійського міста Льєж наказали евакуюватися або ж перебратися на верхні поверхи своїх будинків.

Очікується, що річка Маас, що протікає через місто, підніметься ще на 1,5 метра попри те, що вона вже перебуває на межі розливу. Місцева влада також стурбована тим, що міст через річку в цьому районі може обрушитися.

Сильні паводки також вдарили по Нідерландах. Там немає повідомлень про жертви, але тисячі людей в містах і селах уздовж річки Маас закликали якомога швидше залишити свої будинки.

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Як повідомляв Главред, минулими вихідними негода накрила Карпати. Після сильної зливи й підтоплення зник 65-річний житель села Ясіня – чоловік міг стати жертвою стихії.

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