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Країни G7 різко звернулися до Росії через агресію на кордоні України

5 травня 2021, 22:56
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Країни Великої сімки виступають за збереження санкцій проти Росії.

Російські війська
Російські війська на кордоні / Reuters

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) за підсумками зустрічі в Лондоні зробили спільну заяву через російську агресію проти України.

Таким чином, міністри G7 зажадали від Росії повністю відвести війська від українського кордону.

"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості", - відзначають в заяві.

Водночас міністри відзначили підтримку спроб Франції та Німеччини в нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.

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"Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей і поверненням Криму", - наголошується в заяві G7.

Глави МЗС G7 стурбовані дестабілізуючими діями Росії і порушеннями прав людини, зокрема в окупованому Криму.

"Ми глибоко стурбовані збереженням безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії. Це включає в себе нарощування російських збройних сил на кордонах України і в незаконно окупованому Криму", - заявили країни Великої сімки.

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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:

російські війська Велика сімка
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