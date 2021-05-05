Країни G7 різко звернулися до Росії через агресію на кордоні України

Країни Великої сімки виступають за збереження санкцій проти Росії.
Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) за підсумками зустрічі в Лондоні зробили спільну заяву через російську агресію проти України.
Таким чином, міністри G7 зажадали від Росії повністю відвести війська від українського кордону.
"Вкрай важливо, щоб Москва повністю відвела свої сили і вжила заходів щодо зниження напруженості", - відзначають в заяві.
Водночас міністри відзначили підтримку спроб Франції та Німеччини в нормандському форматі щодо забезпечення повного виконання Мінських домовленостей.
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"Ми залишаємося повністю відданими виконанню санкцій, нагадуючи, що тривалість міжнародних санкцій пов'язана з повним виконанням Росією своїх зобов'язань в рамках Мінських домовленостей і поверненням Криму", - наголошується в заяві G7.
Глави МЗС G7 стурбовані дестабілізуючими діями Росії і порушеннями прав людини, зокрема в окупованому Криму.
"Ми глибоко стурбовані збереженням безвідповідальної і дестабілізуючої поведінки Росії. Це включає в себе нарощування російських збройних сил на кордонах України і в незаконно окупованому Криму", - заявили країни Великої сімки.
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням з міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.