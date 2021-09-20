Стрілянина в Пермі: студент, який влаштував бійню у виші, помер у реанімації - ЗМІ

В результаті стрілянини в Пермі загинули 6 людей / REUTERS

У Пермі у реанімації лікарні помер 18-річний Тимур Бекмансуров, який 20 вересня розстріляв студентів у Пермському державному університеті.

Як повідомляє Telegram-канал 112, смерть настала під час проведення операції.

"За інформацією нашого джерела, 18-річний Тимур Бекмансуров помер у лікарні під час операції", - йдеться в повідомленні.

Отмтим, що про смерть студента повідомляє Коммерсантъ, посилаючись на кілька джерел у правоохоронних органах.

Разом з тим з'явилися подробиці щодо затримання Бекмансуров.

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Затримав його співробітник поліції, інспектор ДПС Костянтин Калінін, який знаходився в той момент поруч з вишем. Він розповів, як знешкодив нападника.

"Я перебував на зміні на вулиці Дзержинського, 10 і займався оформленням ДТП. У кабінет раптом забіг очевидець і повідомив, що поруч з університетом почалася стрілянина. Ми з напарником висунулися перевіряти дану інформацію і побачили, як з університету вибігають люди. Була чутна стрілянина. Напарник організував евакуацію людей. Я побіг до головного входу. Очевидці мені сказали, що стрілянина чутна на другому поверсі. Я бачив, як він спускається по драбинках. Я крикнув: "Кидай!"Молодий чоловік направив зброю на мене і зробив постріл. Я застосував вогнепальну зброю", - розповів Костянтин Калінін.

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Нагадаємо, вранці 20 вересня в Росії в Пермському державному університеті сталася стрілянина. В результаті стрілянини є загиблі та постраждалі.