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"Стріляли гумовими кулями": українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту

22 серпня 2021, 21:23

За словами жінки, проти людей, які беруть штурмом аеропорт Кабула, почали застосовувати сльозогінний газ.

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Евакуація з Афганістану / Генеральний штаб ЗСУ

З Кабула в Україну за останню добу евакуювали понад 80 осіб. Частина з них – громадяни України, частина – іноземці. Одна з евакуйованих українок розповіла, що відбувається в аеропорту Кабула.

Як зізналася українка Разіфа Малюта, їй дивом вдалося вибратися з міста, яке захоплене талібами.

"Наші люди там відкрили ворота, колючий дріт. Наші хлопці бачать цих людей, хочуть забрати, а їм не дозволяють вийти. Розумієте, відчай цих людей. Вони пишуть мені досі, що вони без води, без їжі вже три дні там", - розповіла Малюта про евакуацію, передає Україна 24.

За її словами, проти людей, які беруть штурмом аеропорт Кабула, почали застосовувати сльозогінний газ.

"Пишуть, що отруєні сльозогінним газом люди просто лежали там. Я бачила дітей всіх в крові, просто лежать, вони були як затоптані. Це був крик - дитячий, жіночий, чоловічий. Мені пощастило, що вдалося пройти до того, як почали пускати сльозогінний газ. Вони стріляли гумовими кулями - постійні черги, постійна стрілянина. Газ, стрілянина, і, якщо були проміжки, людей били просто палицями", - додала жінка.

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Варто відзначити, що найближчим часом з Афганістану планують евакуювати ще 100 українців.

читайте такожАтака Талібану на США в Афганістані: Байден різко попередив бойовиків про удар

Ситуація в Афганістані - про що раніше писав Главред:

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул і Президентський палац. Президент Ашраф Гані втік з країни.

Афганістан охопила паніка. Люди намагаються втекти з країни. Україна евакуювала з Афганістану 79 осіб з п'яти країн.

16 серпня світ облетіли шокуючі кадри – афганці штурмували Американський транспортний літак в аеропорту Кабула. Люди залазили на крила і шасі літака в надії вибратися з країни. Закінчувалося все трагічно - після зльоту люди падали на землю з величезної висоти.

17 серпня ж з'явилося фото з борту американського вантажного літака C-17 Globemaster III – туди вдалося пробратися 640 афганцям. На фото зсередини Boeing видно, що в літаку немає жодного вільного місця. Цей борт в мережі назвали "сучасним Ноєвим ковчегом".

У Мережу також потрапило відео, на якому видно, як маленьку дівчинку через натовп передають з рук в руки американським солдатам по той бік стіни аеропорту в надії, що її евакуюють з Афганістану.

Президент США Джо Байден заявив, що американські військові можуть залишитися в Афганістані і після 31 серпня, якщо на той час з країни не евакуюють всіх американців. На даний момент в Афганістані знаходяться від 10 до 15 тисяч громадян США і ще від 50 до 65 тисяч афганців, які вимагають евакуації.

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