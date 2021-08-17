Будівництво Північного потоку-2 завершать до 23 серпня - ЗМІ

Північний потік-2 добудують до кінця наступного тижня

Будівництво скандального газопроводу Північний потік-2 мають намір завершити наступного тижня - очікується, що об'єкт буде добудований напередодні Дня Незалежності України, повідомляє Deutsche Welle.

За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

Очікується, що російський газ, отриманий по Північному потоку-2, перекачуватимуть до Німеччини, Нідерландів, а також до північних регіонів Італії.

Україна виступає проти будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він з'єднає Росію і Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.

Дефіцит газу в Європі і запуск Північного потоку-2-Про що раніше писав Главред:

У Європі стрімко підскочили і продовжують зростати ціни на газ, а паливні сховища країн порожніють. Вартість тисячі кубометрів палива б'є рекорди, причому спостерігається тенденція до подальшого зростання цін. Ситуація спровокована технічними причинами і діями Газпрому, який відмовляється від додаткового прокачування газу в Євросоюз через територію України.

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Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що ціни на газ в Європі зростають через шантаж з боку Газпрому. На його думку, це фактично ультиматум: або ЄС схвалює добудову Північного потоку-2, або європейці стикаються з проблемами постачання газу шляхом української газотранспортної системи.

У компанії-операторі ГТС України також стверджують, що проблеми Європи з газом-результат політики Газпрому, який шантажує ЄС і пробиває вигідні для себе умови запуску СП-2.

На ринку газу Європи очікують, що ціни стабілізуються вже після березня 2022 року. Втім, не виключається ймовірності, при якій вартість палива знову зміниться в тому випадку, якщо Газпром знизить прокачування газу.

11 серпня в компанії Nord Stream 2 заявили про технічну добудові першої нитки газопроводу Північний потік-2. Почалися тестові роботи по заповненню трубопроводу паливом.