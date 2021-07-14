Доля Північного потоку-2 на перемовинах щодо Донбасу: Путін відкинув ініціативу Зеленського

Питання Донбасу не мають нічого спільного з Північним потоком-2, - Путін / Reuters

Нормандський формат являє собою політичний майданчик для врегулювання питань щодо конфлікту на Донбасі. Обговорення комерційних проектів, таких як Північний потік-2 або транзит газу через територію України, в рамках подібного перемовного процесу, не є можливим. Про це заявив російський президент Володимир Путін.

Як повідомляє пресслужба Кремля, під час свого інтерв'ю він сказав, що комерційні проекти не повинні обговорюватися на політичних перемовних майданчиках.

"Нормандський формат або інші подібні формати - це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як "Північний потік","Північний потік-2" або транзит газу через Україну", - вважає Путін.читайте такожПотужні гарантії для України щодо газу на 10-15 років: Зеленський поставив умову Заходу щодо запуску СП-2

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на зустрічі з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель запропонував обговорити питання реалізації проекту Північний потік-2 в рамках нормандського формату. Причому Меркель позитивно відреагувала на ідею українського гаранта.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський під час перемовин з делегацією США закликав Захід зупинити реалізацію проекту Північний потік-2 через загрозу трубопроводу національній безпеці української держави.

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Один з кандидатів на пост канцлера ФРН, німецький політик Армін Лашет попередив Росію: якщо Путін використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, Європа може відключити газопровід.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром вже влаштував шантаж Заходу, вимагаючи запуску Північного потоку-2. За його словами, росіяни скоротили прокачування газу через територію України і поставили ультиматум Європі.

Український дипломат, колишній глава МЗС Костянтин Грищенко припустив сценарій, за якого запуск СП-2 буде відкладено на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером Німеччини стане представник Партії зелених