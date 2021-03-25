Суецький канал заблокований не декілька тижнів, світу загрожує криза

Суецький канал досі заблокований

Величезний контейнеровоз EVER GIVEN, котрий перегородив Суецький канал, ніяк не вдається зрушити з місця. Вже дві доби декілька потужних буксирів здійснюють спільні зусилля, щоб зняти судно з мілини, але поки що це безрезультатно, пише Bloomberg.

За оцінками Міжнародної палати судноплавства, через Суецький канал щодня перевозять вантажі загальною вартістю близько 3 млрд доларів.

У середньому щодня Суецьким каналом проходить близько 50 суден, або 12% трафіку світової торгівлі. Зокрема маршрут особливо важливий для торгівлі нафтою, оскільки дозволяє транспортувати нафту і скраплений газ з Близького Сходу в Європу.

За даними агентства Bloomberg, тільки за одну добу в каналі і на вході в нього з обох сторін-Середземного і Червоного морів — блоковано щонайменше 100 суден.

Експерти вже повідомили, що через подію в Суецькому каналі нафта зросла в ціні більш, ніж на 2%.

За даними Reuters, через аварію було заблоковано рух 16 танкерів. На їхньому борту знаходиться 870 000 тонн сирої нафти і 670 000 тонн чистої нафти (наприклад бензин і дизельне паливо).

Всього через аварію можуть постраждати десятки суден, що перевозять 13 млн барелів нафти. Зняття судна з мілини може тривати кілька тижнів.

Відзначається, що в разі тривалого блокування каналу судноплавні компанії можуть почати перенаправляти судна в обхід, що призведе до збільшення часу в дорозі, скупчення контейнеровозів в портах та перевантаження терміналів.

"Безпосередній вплив затримки суден в Суецькому каналі відчуває торгівля між Європою і Азією, це може привести до нових затримок у вже порушених ланцюжках поставок, а також до перебоїв у поставках нафти і нафтопродуктів", — коментують аналітики ING Bank.

Контейнеровоз EVER GIVEN тайванської компанії Evergreen Marine збився з фарватеру, сів на мілину і своїм 400-метровим корпусом перекрив рух в обидві сторони.

Відзначається, що виною всьому став потужний порив вітру під час піщаної бурі, швидкість пориву досягала 50 км на годину.

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