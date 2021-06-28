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Суперливень накрив Москву: "темрява", зірваний дах, підтоплене метро та люди, які плавали

28 червня 2021, 15:51

Злива в Москві сьогодні затопила вулиці. У столиці РФ були проблеми з рухом різних видів транспорту.

У Москві 28 червня 2021 вдень під час зливи стало темніше
У Москві вдень під час зливи стало темніше / Скріншот

У понеділок, 28 червня, у столиці Росії Москві був суперливень та дуже сильний шквалистий вітер. Було підтоплено одну зі станцій Московського метрополітену.

Столицю "накрила темрява", на вул. Правди впала частина даху, повідомляє Telegram-канал Life Shot.

На півночі Москви люди плавали вулицею, на вул. Барклая (знаходиться у Західному адміністративному окрузі) води було так багато, що тонув автомобіль таксі.

На північному заході міста на території місцевості Жовтневе Поле затопило пекарню.

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Через суперливень було підтоплено станцію Московського метрополітену Ясеневе. Вода потрапляла у вестибюль та частково на платформу станції, йдеться у Telegram-каналі Дептранс. Оперативно.

У метро вирішили призупинити рух поїздів на ділянці Теплий стан – Новоясенівська. Станції Ясеневе, Теплий стан та Новоясенівська було закрито.

Також рух поїздів вирішили тимчасово зупинити між станціями Багратіонівська та Кунцевська. Тимчасово потяги перестали їздити на наземній ділянці метро між станціями Київська та Кунцевська.

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У Москві через негоду виникли проблеми з рухом трамваїв.

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На дорогах було багато підтоплень. Зокрема, проїжджа частина була підтоплена на Дмитрівському шосе та на Страсному бульварі.

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У різних районах міста також падали дерева. Через підтоплення доріг та повалені дерева затримувалися електробуси й автобуси.

Раніше погода в Москві була суха та спекотна – вдень 27 червня прогнозувалося до +32 градусів.

Нагадаємо, 30 червня 2017 у столиці Росії була "злива століття", і випав град розміром з куряче яйце. У Москві тонули машини, на вулицях були човни.

новини Москви
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