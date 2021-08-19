Вільні подорожі для громадян України: в ЄС назвали дату визнання українських COVID-сертифікатів

ЄС визнаватиме COVID-сертифікати України вже з 20 серпня / Застосунок ДІЯ

Євросоюз буде готовий приймати COVID-паспорти України вже з 20 серпня. Українська держава, а також Туреччина і Північна Македонія приєднаються до сертифікаційної системи Євросоюзу. Коронавірусні документи цих країн прирівнюються до європейських цифрових сертифікатів.

"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС і що COVID-сертифікати, видані Північною Македонією, Туреччиною і Україною, прийматимуться у ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - зазначено на сайті Єврокомісії.

Крім того, у заяві уточнюється, що вищевказані держави також визнають документи ЄС. Такі заходи допоможуть створити оптимальні умови перетину кордонів.

"Я радий бачити, що список країн, що впроваджують систему на основі цифрового COVID-сертифікату ЄС, неухильно зростає, і ми встановлюємо стандарти на міжнародному рівні. Це допоможе полегшити безпечну подорож, у тому числі за межі нашого союзу", - підкреслюється у повідомленні.

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Як отримати COVID-сертифікат

Цифровий сертифікат вже працює в застосунку Дія. Однак такий документ наразі не доступний всім українцям, які зробили щеплення проти COVID-19, тому що все ще триває тестування функції. Перевірити роботу коронавірусного паспорта можуть українські громадяни, які двічі зробили щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати, за допомогою яких українці зможуть безперешкодно подорожувати Європою. Коли і як можна буде скористатися сертифікатами, представники влади розкажуть у п'ятницю, 20 серпня.

Відкриття кордонів ЄС для України

Посли ЄС 14 липня схвалили внесення України до "зеленого" списку країн, епідемічна ситуація в яких дозволяє їх громадянам відвідувати країни наднаціонального утворення в туристичних цілях.

Віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих питань Марош Шефчович пізніше заявив про плани Європи визнати українські COVID-паспорти.читайте такожНа туристів з України очікують проблеми при в'їзді до ЄС: у МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

15 липня громадянам України офіційно дозволили в'їжджати до ЄС з метою подорожей. Підставою для в'їзду стали сертифікат вакцинації або ж негативний тест на коронавірус. Втім, кожна країна Євросоюзу на національному рівні вирішує, чи пускати їй на свою територію громадян інших держав. Все залежить від епідемічної ситуації. Тому Україна окремо з кожною з країн домовляється про відновлення туристичних поїздок.