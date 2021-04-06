Син Байдена розповів, за що отримував 50 тисяч доларів у Burisma

Джо Байден та його син Хантер / Фото Reuters

Син президента США Хантер Байден заявив, що українська газовидобувна компанія Burisma протистояла прямим інтересам президента Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS напередодні виходу в світ 6 квітня своєї автобіографії Прекрасні речі (Beautiful Things).

Син 46-го президента США зазначив, що не вважає роботу в компанії Burisma помилкою, проте визнає, що недооцінив, як це може бути використано проти нього.

Байден-молодший також заявив, що ніхто в підсумку не довів, що будь-які його дії були протизаконними.

"Я знав одне - Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі", - сказав Хантер Байден.

В автобіогарфії Байден-молодший пише: "Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ".

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