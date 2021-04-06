Син Байдена розповів, за що отримував 50 тисяч доларів у Burisma

Хантер Байден зазначив, що не вважає роботу в компанії Burisma помилкою, проте визнає, що недооцінив, як це може бути використано проти нього.
Син президента США Хантер Байден заявив, що українська газовидобувна компанія Burisma протистояла прямим інтересам президента Росії Володимира Путіна.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS напередодні виходу в світ 6 квітня своєї автобіографії Прекрасні речі (Beautiful Things).
Син 46-го президента США зазначив, що не вважає роботу в компанії Burisma помилкою, проте визнає, що недооцінив, як це може бути використано проти нього.
Байден-молодший також заявив, що ніхто в підсумку не довів, що будь-які його дії були протизаконними.
"Я знав одне - Burisma протистояла прямим інтересам найнебезпечнішої людини в світі", - сказав Хантер Байден.
В автобіогарфії Байден-молодший пише: "Я переконаний, що розвиток в Україні таких газовидобувних бізнесів як Burisma Group, став бар'єром для зазіхань Росії на суверенітет України. Росія намагалася атакувати Burisma саме через газ".
Нагадаємо:
- Хантер Байден у 2014-2019 роках входив до Ради директорів Української газодобувної компанії Burisma. Цю компанію пов'язують з ексміністром уряду Азарова Миколою Злочевським.
- У раді директорів Burisma Хантер Байден отримував 50 тисяч доларів на місяць.
- Команда колишнього президента Дональда Трампа неодноразово намагалася довести, що Байден-старший просував бізнес-інтереси сина в Україні, користуючись посадою віцепрезидента США.
- Сам Джо Байден говорив, що його син самостійно ухвалював рішення працювати в українській газовій компанії Burisma.
- Ситуація з сином Байдена стала причиною зовнішньополітичного конфлікту та ініціативи запуску процедури імпічменту експрезидента Трампа в Конгресі. У підсумку нижня палата Конгресу - Палата представників - оголосила йому імпічмент, а верхня – Сенат – відхилила обидві статті звинувачення.
- У жовтні американська газета New York Post опублікувала компрометуючі Хантера Байдена матеріали. Вони були знайдені в портативному комп'ютері, який залишили в ремонтній майстерні.