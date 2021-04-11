Син Єлизавети II розповів, як вона переживає смерть принца Філіпа

Королева Великобританії Єлизавета II дуже важко переживає смерть свого чоловіка принца Філіпа на 99-му році життя.
Королева Великобританії Єлизавета II описала смерть герцога Единбурзького як таку, котра "залишила величезну порожнечу в її житті". Як повідомляє BBC, про це сказав її син Ендрю, герцог Йоркський.
Сам принц Ендрю, виступаючи на невеликій службі в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі в неділю, 11 квітня, заявив, що смерть його батька, принца Філіпа, була "страшною втратою".
"Я дуже співчуваю своїй матері, яка відчуває це, мабуть, більше, ніж будь-хто інший", — додав герцог.
Він також зазначив, що його сім'я згуртувалася, щоб допомогти королеві в цей час.
Смерть принца Філіпа - про що раніше писав Главред:
- В останні роки принц Філіп мав проблеми зі здоров'ям. Три роки тому, в квітні 2018 року, він був доставлений до медустанови імені короля Едуарда VII в Лондоні – для проведення операції на стегні.
- У січні 2019 року принц Філіп, будучи за кермом позашляховика, потрапив у ДТП поблизу Сандрінгемського палацу на сході Англії. З перевернутого транспортного засобу чоловік королеви вибрався самостійно, йому допомогли очевидці аварії.
- 9 квітня у віці 99 років помер чоловік британської королеви - принц Філіп. Про це раніше з'явилося повідомлення на сторінці королівської сім'ї в Twitter.
Автор: Катерина Трохимчук