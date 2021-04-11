Син Єлизавети II розповів, як вона переживає смерть принца Філіпа

Королева Єлизавета важко переживає смерть чоловіка / Reuters

Королева Великобританії Єлизавета II описала смерть герцога Единбурзького як таку, котра "залишила величезну порожнечу в її житті". Як повідомляє BBC, про це сказав її син Ендрю, герцог Йоркський.

Сам принц Ендрю, виступаючи на невеликій службі в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі в неділю, 11 квітня, заявив, що смерть його батька, принца Філіпа, була "страшною втратою".

"Я дуже співчуваю своїй матері, яка відчуває це, мабуть, більше, ніж будь-хто інший", — додав герцог.

Він також зазначив, що його сім'я згуртувалася, щоб допомогти королеві в цей час.

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