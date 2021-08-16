Талібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС

Китай і Росія готові працювати з Талібаном у Афганістані / Reuters

Китай і Росія мають намір визнати владу талібів у Афганістані і будувати з ними конструктивний діалог. Вони закликають забезпечити мирну передачу владних повноважень у державі. Бойовики ХАМАС з Палестини привітали нову владу у Кабулі і заявили, що виведення американських військ є позитивним сигналом.

Як повідомляє Daily Mail, Москва і Пекін мають намір будувати конструктивні відносини з Кабулом. Країни закликають до мирної передачі влади у Афганістані. При цьому вказується, що росіяни не збираються евакуювати своє посольство і вже отримали відповідні гарантії безпеки.читайте такожЛюди гинуть в тиснявах, примотують себе до літаків і падають з висоти: що діється у Афганістані

У МЗС Росії повідомили, що посольство у Кабулі продовжує працювати в стабильному режимі. Робочі контакти з новою владою з метою забезпечення безпеки також вже встановлені.

Крім того, як стверджують в російському дипломатичному відомстві, ситуація у Кабулі стає стабільною. Таліби підтвердили гарантії безпеки місцевим жителям та іноземним дипломатам.

"За наявною інформацією, обстановка у Кабулі і у Афганістані в цілому стабілізується. Таліби почали наводити громадський порядок, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів та іноземних дипмісій. Закликаємо всі афганські сторони утримуватися від насильства і сприяти врегулюванню ситуації мирним шляхом", - підкреслили в російському МЗС.

Реклама

За даними France 24, прессекретареп Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін заявила, що Талібан неодноразово заявляв про намір співпрацювати з Пекіном і відновлювати Афганістан. Китайська дипломатія підтримує такі прагнення і готова розвивати дружні відносини з новим правлячим режимом.

"Ми вітаємо це. Китай поважає право афганського народу самостійно визначати свою долю і готовий продовжувати розвивати... дружні відносини і відносини співпраці з Афганістаном", - підкреслила Хуа Чунін.

Крім того, Талібан привітало і угруповання ХАМАС, у якому позитивно оцінили відхід американців з Афганістану і побажали державі успіхів.

Ситуація у Афганістані

США вирішили вивести свої війська з Афганістану. Американські сили повинні залишити територію афганської держави до 31 серпня.

15 серпня угруповання Талібан заявило про захоплення Кабулу – столиці Афганістану. Президент країни у зв'язку з цим змушений був рятуватися втечею.

Представник талібів Мухаммед Наїм публічно оголосив про те, що "багаторічна війна" у Афганістані завершена.

16 серпня помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що рішення Байдена про виведення військ з Афганістану було правильним. Афганська армія в будь-якому випадку не готова до того, щоб відстоювати свою державу. Тому знаходження там американців позбавлене сенсу.