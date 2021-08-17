Талібам оголосили війну: в Афганістані сили опору почали бої

Талібан встановлює нові порядки в Афганістані / REUTERS

Представник угруповання Талібан, яка захопила владу в Афганістані, розповіли про свої подальші плани.

Як підкреслив на першій прес-конференції офіційний представник талібів Забіхула Муджахід, вони гарантують свободу і незалежність кожної нації, передає Al Jazeera.

Крім того, вони заявили про захист прав жінок і незалежність приватних ЗМІ.

При цьому Талібан раніше оголосив в Афганістані загальну амністію і закликав жінок увійти в новий уряд, намагаючись знизити напруженість в недавно захопленій столиці

Що обіцяє Талібан в Афганістані:

нікому не дозволено використовувати територію Афганістану для атак на інші країни, в тому числі сусідні держави;

права жінок (у тому числі на освіту) захищатимуться в рамках шаріату;

Талібан не прагне помсти і обіцяє помилування навіть тим, хто працював на колишній режим або іноземні сили;

приватні ЗМІ повинні "залишатися незалежними", але " не повинні працювати проти національних цінностей";

взаємодія з іншими країнами продовжиться, Афганістану не потрібні вороги ні всередині країни, Ні за кордоном;

Гарантується безпека іноземних громадян в Афганістані;

природні ресурси будуть використовуватися для" відновлення і процвітання " країни;

в Афганістані мають намір викорінити наркоторгівлю.

У свою чергу в США вже відреагували на захоплення Афганістану угрупованням Талібан.

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У Білому домі заявили про те, що США розглядають можливість санкцій у зв'язку з ситуацією в Афганістані.

Опір в Афганістані: хто оголосив війну Талібану

У свою чергу сили афганського опору під управлінням віце-президента країни Амрулли Салеха почали активні бої з бойовиками Талібану, повідомляє РІА Новости.

Джерела агентства розповіли, що солдати опору відбили у талібів район Чарікар в провінції Парван і продовжили запеклі бої в Панджшері — єдиному регіоні, який бойовикам не вдалося взяти. Через Чарікар проходить найважливіша транспортна магістраль республіки, яка пов'язує Кабул з Мазарі-Шаріфом, найбільшим містом на півночі Афганістану.

Відзначається, що на даний момент для підтримки афганців в Панджшер направляються десять тисяч бійців, в числі яких генерал Абдул Рашид Дустум.

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Крім того, син національного героя Афганістану, легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад оголосив про організацію опору Талібану. Про це він повідомив у листі, опублікованому у французькому журналі La Règle du Jeu.

За словами Масуда-молодшого, центром опору стане провінція Панджшер, де в даний час знаходиться він сам і ряд його прихильників.

Захоплення Афганістану Талібаном

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.