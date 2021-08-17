Талібам оголосили війну: в Афганістані сили опору почали бої

В Афганістані оголосили про організацію опору Талібану.
Представник угруповання Талібан, яка захопила владу в Афганістані, розповіли про свої подальші плани.
Як підкреслив на першій прес-конференції офіційний представник талібів Забіхула Муджахід, вони гарантують свободу і незалежність кожної нації, передає Al Jazeera.
Крім того, вони заявили про захист прав жінок і незалежність приватних ЗМІ.
При цьому Талібан раніше оголосив в Афганістані загальну амністію і закликав жінок увійти в новий уряд, намагаючись знизити напруженість в недавно захопленій столиці
Що обіцяє Талібан в Афганістані:
- нікому не дозволено використовувати територію Афганістану для атак на інші країни, в тому числі сусідні держави;
- права жінок (у тому числі на освіту) захищатимуться в рамках шаріату;
- Талібан не прагне помсти і обіцяє помилування навіть тим, хто працював на колишній режим або іноземні сили;
- приватні ЗМІ повинні "залишатися незалежними", але " не повинні працювати проти національних цінностей";
- взаємодія з іншими країнами продовжиться, Афганістану не потрібні вороги ні всередині країни, Ні за кордоном;
- Гарантується безпека іноземних громадян в Афганістані;
- природні ресурси будуть використовуватися для" відновлення і процвітання " країни;
- в Афганістані мають намір викорінити наркоторгівлю.
У свою чергу в США вже відреагували на захоплення Афганістану угрупованням Талібан.
У Білому домі заявили про те, що США розглядають можливість санкцій у зв'язку з ситуацією в Афганістані.
Опір в Афганістані: хто оголосив війну Талібану
У свою чергу сили афганського опору під управлінням віце-президента країни Амрулли Салеха почали активні бої з бойовиками Талібану, повідомляє РІА Новости.
Джерела агентства розповіли, що солдати опору відбили у талібів район Чарікар в провінції Парван і продовжили запеклі бої в Панджшері — єдиному регіоні, який бойовикам не вдалося взяти. Через Чарікар проходить найважливіша транспортна магістраль республіки, яка пов'язує Кабул з Мазарі-Шаріфом, найбільшим містом на півночі Афганістану.
Відзначається, що на даний момент для підтримки афганців в Панджшер направляються десять тисяч бійців, в числі яких генерал Абдул Рашид Дустум.
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Крім того, син національного героя Афганістану, легендарного польового командира Ахмада Шаха Масуда Ахмад оголосив про організацію опору Талібану. Про це він повідомив у листі, опублікованому у французькому журналі La Règle du Jeu.
За словами Масуда-молодшого, центром опору стане провінція Панджшер, де в даний час знаходиться він сам і ряд його прихильників.
Захоплення Афганістану Талібаном
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони захопили Кабул.
Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн-України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.