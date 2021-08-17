Таліби святкують захоплення Афганістану: катаються на дитячих машинках, каруселях

Ісламісти угруповання Талібан повністю взяли під контроль Афганістан.
Бойовики ісламістської організації Талібан, які днями встановили контроль над столицею Афганістану Кабулом, влаштували собі розваги, катаючись на дитячих атракціонах зі зброєю. Відповідні відеозаписи публікуються в соціальних мережах.
Зокрема, на відео з Мережі можна побачити, як бойовики катаються на дитячих машинках. Помітно, що один з них взяв з собою на атракціон зброю.
Також вони катаються на каруселях з конячками і стрибають на батуті. У соціальних мережах відзначають, що таліби відпочивають у Кабулі і Гераті.
Додамо, міжнародне співтовариство визнає бойовиків Талібану терористичною організацією.
Тим часом в захопленому Талібаном Афганістані жінки почали побоюватися за своє життя. Країною масово поширюються повідомлення про те, що таліби можуть влаштувати репресії щодо дівчат із застосуванням насильства, включаючи зґвалтування і примусове одруження.
Ситуація у Афганістані
Сполучені Штати Америки вирішили вивести свої війська з Афганістану. Повністю американський військовий контингент повинен залишити територію афганської держави до 31 серпня.
15 серпня ісламістське угруповання Талібан оголосило про захоплення столиці Афганістану - Кабула. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
Представник Талібану Мухаммед Наїм зробив заяву про те, що багаторічна збройна конфронтація у Афганістані завершена.читайте такожТалібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС
Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 16 серпня заявив, що виведення американських військ з Афганістану - правильний вибір, який зробив Джо Байден. Афганська армія не змогла стати боєздатною настільки, щоб протистояти Талібану.
Колишній глава ЦРУ Девід Петреус сказав, що виведення збройного контингенту США з Афганістану призведе до катастрофи. Причому з проблемами зіткнеться не тільки Вашингтон, але й союзні для Америки держави. На його думку, на Штати відтепер очікує загроза з боку бойовиків Талібану.