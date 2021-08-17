Таліби святкують захоплення Афганістану: катаються на дитячих машинках, каруселях

Таліби катаються на дитячих машинках / Скріншот відео twitter.com / Hamid Shalizi

Бойовики ісламістської організації Талібан, які днями встановили контроль над столицею Афганістану Кабулом, влаштували собі розваги, катаючись на дитячих атракціонах зі зброєю. Відповідні відеозаписи публікуються в соціальних мережах.

Зокрема, на відео з Мережі можна побачити, як бойовики катаються на дитячих машинках. Помітно, що один з них взяв з собою на атракціон зброю.

Також вони катаються на каруселях з конячками і стрибають на батуті. У соціальних мережах відзначають, що таліби відпочивають у Кабулі і Гераті.

Додамо, міжнародне співтовариство визнає бойовиків Талібану терористичною організацією.

Тим часом в захопленому Талібаном Афганістані жінки почали побоюватися за своє життя. Країною масово поширюються повідомлення про те, що таліби можуть влаштувати репресії щодо дівчат із застосуванням насильства, включаючи зґвалтування і примусове одруження.

Реклама

Ситуація у Афганістані

Сполучені Штати Америки вирішили вивести свої війська з Афганістану. Повністю американський військовий контингент повинен залишити територію афганської держави до 31 серпня.

15 серпня ісламістське угруповання Талібан оголосило про захоплення столиці Афганістану - Кабула. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Наїм зробив заяву про те, що багаторічна збройна конфронтація у Афганістані завершена.читайте такожТалібан захопив владу у Афганістані: РФ і Китай готові визнати режим, а бойовиків привітав ХАМАС

Помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 16 серпня заявив, що виведення американських військ з Афганістану - правильний вибір, який зробив Джо Байден. Афганська армія не змогла стати боєздатною настільки, щоб протистояти Талібану.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус сказав, що виведення збройного контингенту США з Афганістану призведе до катастрофи. Причому з проблемами зіткнеться не тільки Вашингтон, але й союзні для Америки держави. На його думку, на Штати відтепер очікує загроза з боку бойовиків Талібану.