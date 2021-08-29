Таліби вбили відомого афганського музиканта, який у своїх піснях підтримував їхніх супротивників

Таліби вбили відомого афганського співака / скріншот

Бійці терористичного руху "Талібан" вбили відомого в Афганістані співака і музиканта Фавада Андарабі, який виступав проти ісламістського руху і підтримував тих, хто з ним бореться.

Вбивство сталося в Андарабі (провінція Баглан) в суботу, 28 серпня. За даними телеканалу Times Now, таліби прийшли додому до Андарабі, вивели його з дому і розстріляли. Син співака підтвердив цю інформацію.

Загибель музиканта підтвердив і колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андарабі. "Жорстокість "Талібану" триває в Андарабі. Сьогодні вони жорстоко вбили виконавця фольклорної музики Фавада Андарабі, який просто приносив радість в долину і її жителям. Як він співав, "наша прекрасна долина ... земля наших предків ..." ніколи не підкориться жорстокості талібів", – написав у Twitter ексміністр..

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Раніше стало відомо, що таліби вирішили заборонити публічне виконання музики в країні. "В ісламі музика заборонена, але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей в цьому, замість того щоб на них тиснути", – заявив газеті The New York Times представник талібів Забіхулла Муджахід. При цьому в Мережі є ролики, на яких самі таліби танцюють під музику.

Аналогічну позицію щодо музики таліби займали і коли правили країною з 1996 по 2001 рік.

Захоплення талібами Афганістану: головне

15 серпня Талібан захопив столицю країни Кабул іпрезидентський палац.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн – України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Зараз кількість загиблих в результаті теракту в Кабулі зросла до 200. Серед жертв переважно афганці, які сподівалися потрапити в аеропорт, і військові США. Один з вибухів прогримів біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, де якраз збиралися іноземці. Офіційно відповідальність за вибух вже взяли на себе бойовики Ісламської держави.