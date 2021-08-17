Таліби по-звірячому забили жінку до смерті на очах у її дітей

Таліби вбили жінку через відсутність грошей

В Афганістані таліби по-звірячому вбили матір чотирьох дітей-бойовики вимагали, щоб жінка готувала їм їжу, але вона не змогла виконати їхній наказ через відсутність грошей, повідомляє телеканал CNN у вівторок, 17 серпня.

Як розповіла дочка вбитої жінки, таліби приходили до її матері тричі і вимагали нагодувати 15 бійців. У свою чергу жінка намагалася пояснити їм, що у неї немає грошей і можливостей виконати наказ. Дочка жінки каже, що її мати знала, що таліби прийдуть знову.

Нарешті, коли угруповання прийшло в сім'ю вчетверте, чоловіки повалили жінку на підлогу і почали бити її на очах у дітей.

"Моя мати втратила свідомість, і вони продовжили бити її своїми АК-47", — каже дочка.

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Під час побиття її матері дівчина просила бойовиків зупинитися. Однак коли таліби закінчили бити жінку, вони жбурнули гранату в сусідню кімнату і зникли.

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Нагадаємо, раніше, 15 серпня члени радикального ісламістського руху Талібан остаточно захопили столицю Афганістану-Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані втік з країни. За його словами, це був "важкий вибір".

Афганський Керівник розповів, що міг "зіткнутися з озброєними талібами, які хотіли увійти до палацу, або покинути країну", де він "присвячував своє життя захисту і турботі останні 20 років".

"Талібан" ясно дав зрозуміти, що він готовий здійснити кривавий напад на весь Кабул і його жителів, щоб вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти", - заявив він.

Далі, представник Талібану Мухаммед Найм заявив про" завершення багаторічної війни " в Афганістані.

За останньою на даний момент інформацією, в Афганістані таліби жорстоко розправляються з представниками армії і спецслужб.