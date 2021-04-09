Танки, БПМ і Іскандери біля кордонів України: аналітики припустили атаку РФ

Аналітики зафіксували Іскандери у Воронезькій області / Janes.com

Британське Військове видавництво Jane's Information Group (Janes) виявило стягування Росією до кордонів з Україною мінімум 14 підрозділів, танків, бойових машин піхоти, систем залпового вогню, а також ракетних комплексів Іскандер. Передбачається, що Іскандери були перевезені зі Свердловської до Воронезької області. Наразі сигналів наступального характеру немає, проте ситуація може змінитися, якщо перекидання військ РФ до українських кордонів триватиме. Про це заявив аналітик агентства Томас Баллок.

У звіті Janes вказано, що аналітик агентства Баллок зафіксував стягування до українських кордонів як мінімум 14 військових підрозділів і ракетних комплексів Іскандер.

Згідно з даними фахівців, в процесі перекидання до кордонів України танків, БМП, РСЗВ задіяні війська Центрального військового округу. Іскандери прибули до Воронезької області, що межує з українською державою. Ймовірно, ракетні комплекси числяться за 119-ю ракетною бригадою, яка дислокується у Свердловській області.

Іскандер у Воронезькій області / Janes.com

Іскандер у Воронезькій області / Janes.com

читайте такожУ Путіна зробили заяву про війська Росії біля кордонів УкраїниТакож наголошується, що на південь від міста Воронежа росіяни обладнали полігон з комплексами дальнього зв'язку і польовим госпіталем. У Краснодарському краї і захопленому Криму також зафіксовано нарощування військ і військової техніки. У процесі передислокації військ беруть участь військові Південного військового округу.

Аналітики Janes додали, що таке пересування російських військ є наймасштабнішою концентрацією військових сил РФ за останні 6 років.

Фахівці вважають, що наразі немає ознак наміру російських військ піти в наступ. Втім, ситуація може помінятися.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

"Однак це може змінитися, якщо Росія продовжить перекидання військ до українського кордону. Janes виявило пересування армійських систем ППО до Воронезької області, яке раніше не спостерігалося", - підкреслили в агентстві.

Війська РФ біля кордонів України