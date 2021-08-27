Теракти в Афганістані: кількість жертв вибухів зросла

26 серпня в Кабулі прогриміли шість вибухів / Фото Reuters

Кількість жертв вибухів, що прогриміли в четвер, 26 серпня, біля аеропорту Кабула в Афганістані, зросла - загинули 103 людини.

Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, загинули щонайменше 90 афганців і 13 американських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що внаслідок терактів загинули 12 військових США і 15 дістали поранень. Загинули зокрема і діти, 158 осіб поранено, більшість з них – важко.

Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ІДІЛ), повідомляє Інтерфакс-Україна. Причетність "ІДІЛ" до атаки підтвердили у військових відомствах США та Великої Британії.

Тим часом угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані та звільнило з афганських в'язниць бойовиків "ІДІЛ" та "Аль-Каїди", засудило теракт.

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"Ті, хто там створив цей безлад, несуть відповідальність за сьогоднішню атаку і подібні інциденти", - заявив представник талібів Вардак Альханафі.

Він додав, що "вандали можуть незабаром використовувати натовп для ненависті".

Теракти в Афганістані - про що раніше писав Главред:

26 серпня у Кабулі прогриміли вибухи.

Перший вибух здійснив терорист-смертник біля головного входу в аеропорт Кабула, де юрмилися люди попри попередження місцевої влади та іноземних держав.

Другий вибух стався поруч з готелем "Baron" біля аеропорту, де, за даними ЗМІ, збиралися іноземці, зокрема громадяни Британії та США.

Пізніше в Кабулі прогриміли ще кілька вибухів, ЗМІ писали всього про шість вибухів в Кабулі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт біля аеропорту Кабула. Він висловив співчуття народам США і Афганістану, сім'ям усіх загиблих.

Як відомо, США після 20-річного перебування в Афганістані ухвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент повинен повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані завершено.