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Терористи взяли відповідальність за масштабні лісові пожежі в Туреччині

1 серпня 2021, 22:30

У результаті пожеж загинули вже восьмеро осіб - семеро осіб в Анталії, ще одна - в Мармарисі, заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кодж.

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Хто взяв на себе відповідальність за лісові пожежі в Греції

Відповідальність за масштабні лісові пожежі, які ніяк не можуть загасити в Туреччині, взяла на себе дочірня група терористичної організації Робітнича партія Курдистану діти вогню, повідомляє EHA News в Twitter в неділю, 1 серпня.

Aljazeera пише, що в результаті пожеж загинули вже вісім осіб - сім осіб в Анталії, ще одна - в Мармарисі, заявив міністр охорони здоров'я Фахреттін Кодж.

Нагадавши, Туреччину охопили масові пожежі. Горять безліч лісів. Вогонь близький до готелів через це туристи йдуть ночувати на пляжі. Станом на 30 липня було відомо про 4 жертви вогню і понад півтори сотні потерпілих, 50 з яких госпіталізовані в лікарні.

У п'ятницю, 30 липня, Україна направила на допомогу Туреччині два літаки ДСНС. Відпочиваючі стверджують, що в небі невпинно літають вертольоти і скидають воду, намагаючись загасити вогонь. Люди страждають від їдкого диму.

читайте такожГреція у вогні: за добу спалахнули 46 лісових пожеж

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Також раніше Главред писав, що Грецію через 40-градусну спеку спіткали масові лісові пожежі. Тільки за останню добу в країні зафіксовано 46 осередків загоряння.

1 серпня в Греції стався масштабна лісова пожежа на півострові Пелопоннес-через пожежу довелося евакуювати жителів п'яти сіл, а від вогню постраждали вісім людей, пише euronews.

Вогонь на грецькому Пелопоннесі спалахнув у суботу поблизу міста Патри, яке за 200 кілометрів до Афін. У неділю з вогнем боролися близько 300 рятувальників, два літаки і п'ять вертольотів.

терорист лісові пожежі новини Туреччини
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