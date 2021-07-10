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Тихановська розповіла про випадкову зустріч із Зеленським

10 липня 2021, 15:48

Також Тихановська похвалила те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

Тихановская
Тихановська розповіла про випадкову зустріч із Зеленським / Reuters

Президент України Володимир Зеленський і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська перетнулися в Литві. Проте офіційної зустрічі у них поки не було.

"Позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", – розповіла Тихановська в інтерв'ю новинам "Сьогодні".

Водночас Тихановська зазначила, що завжди на зв'язку з вищим керівництвом України і рада тим крокам назустріч, які наша країна робить для білорусів, які втекли від режиму.

"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось, я якось зустрічалася онлайн з паном Кулебою ... ви прийняли стільки білорусів - десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, але вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це", – висловилася лідерка білоруської опозиції.

Також Тихановська похвалила те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.

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Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини дуже серйозно зіпсувалися після того, як у серпні 2020 року президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив низку звинувачень на адресу України в тому, що Київ нібито фінансує опозицію Республіки.

У МЗС України назвали такі заяви необґрунтованими й оголосили про перегляд дипломатичних відносин з Республікою Білорусь.

Офіційний Київ разом із Заходом з 5 листопада 2020 року – з моменту закінчення каденції президента Лукашенка – не визнає його легітимно обраним главою білоруської держави. Вибори президента Білорусі 9 серпня минулого року Україна і західний світ вважають такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року після інциденту з примусовою посадкою літака рейсу Ryanair, після чого в Мінські були затримані опозиційний білоруський блогер Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега, Київ ухвалив рішення про розрив авіасполучення з Білоруссю.

2 липня Лукашенко заявив, що він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною через нібито "контрабанду зброї" з української території.

Детальніше про ситуацію на кордоні між Україною та Білоруссю дивіться у сюжеті:

Втім, прикордонники України заявили, що пункти пропуску на кордоні з Білоруссю як і раніше працюють.

7 липня уряд України схвалив плани щодо запровадження офіційним Києвом санкцій щодо Білорусі. Йдеться про обмеження проти осіб, які причетні до підтасовування президентських виборів минулого року і порушень прав людини.

Литва Володимир Зеленський Світлана Тихановська Санкції проти Білорусі
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