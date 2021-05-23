Тихановська заявила про загрозу смертної кари затриманого журналіста Протасевича

Тихановська висловилася про затримання журналіста / Reuters

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що затримання одного з творців Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича це "операція спецслужб із захоплення літака".

За її словами, режим поставив під загрозу безпеку пасажирів на борту і всієї цивільної авіації заради розправи над людиною, яка була редактором найбільших білоруських незалежних телеграм-каналів.

"Тільки за це його визнали терористом, і тільки за це зараз в Білорусі Роману може загрожувати смертна кара", - написала вона в Telegram.

Тихановська стверджує, що звернулася в Ryanair і міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) з вимогою розслідувати подію, а потім вжити заходів аж до виключення з ICAO.

"З сьогоднішнього дня жодна людина, яка здійснює політ над Білоруссю, не може бути впевнена у своїй безпеці", - зазначає Тихановська.

Довідка: Telegram-канал Nexta - білоруський проект, що висвітлював протести після президентських виборів у серпні 2020 року, був визнаний іноземною екстремістською організацією і заборонений, а його творці Степан Путило і Роман Протасевич внесені до списку осіб, причетних до терористичної діяльності.

Їх звинувачують в організації масових заворушень, а також в діях, спрямованих на "порушення соціальної ворожнечі" щодо представників влади і силовиків.

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