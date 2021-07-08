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"Товариш майор живе поверхом нижче": політв’язень Роман Протасевич вийшов у соцмережі

8 липня 2021, 12:58

Протасевич перебуває під домашнім арештом і соцмережі йому заборонені, тому невідомо хто саме веде його сторінку.

Протасевич
Протасевич вийшов у соцмережі / Reuters

Затриманий Білоруський опозиційний журналіст, один із засновників телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич 7 липня "з'явився" у Твіттері. Принаймні, там з'явився новий обліковий запис, який оптимістично пише від імені політв'язня.

Протасевич зауважив, що потроху повертається до життя в Інтернеті. Він повідомив, що пише повідомлення сам і без нагляду. На питання, що сталося зі старим обліковим записом, журналіст відповів, що він "заблокований, мабуть".

Втім, як зазначає портал "Радіо Свобода", білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном або Інтернетом, або ж виходити на вулицю. Тому незрозуміло хто насправді контролює обліковий запис Протасевича у Твіттері.

Обліковий запис уточнив, що Протасевич нібито проживає "в одній кімнаті" разом зі своєю дівчиною – також затриманою режимом Софією Сапегою, а "товариш майор живе поверхом нижче". Мережевий "Протасевич" спростував жорстоке поводження з боку влади під час його утримання під вартою, а навмисна життєрадісність повідомлень облікового запису – це нібито "вміння видихнути і прагнути до кращого".

Нагадаємо, що 14 червня Романа Протасевича вивели на брифінг МЗС Білорусі. Ексредактор NEXTA в черговий раз заявив, що не має скарг на умови утримання і ставлення правоохоронних органів.

Раніше він з'явився в ефірі державного каналу Білорусі ОНТ. В інтерв'ю Протасевич сказав, що більше не хоче лізти в політику і що "переосмислив для себе дуже багато речей. Роман розплакався під час інтерв'ю.

Олександр Лукашенко Роман Протасевич новини Білорусі санкції проти Лукашенка
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