Трагедія на марафоні у Китаї: загинув 21 спортсмен

Влада негайно організувала кілька рятувальних загонів для пошуку зниклих спортсменів / Фото Reuters

Через крижані дощі з градом і штормовий вітер на північному сході Китаю загинув 21 учасник 100-кілометрового гірського марафону, який стартував у суботу, 22 травня.

Екстремально холодна погода викликала переохолодження у марафонців, які були одягнені в легкий одяг. Деякі з них пропали безвісти. Гонка була припинена, пише Global Times.

Влада негайно організувала кілька рятувальних загонів для пошуку зниклих спортсменів. Пошуки ускладнилися через місцевий ландшафт, низьку температуру повітря вночі та поганий сигнал зв'язку в горах.

Зі 172 учасників марафону вижила 151 людина. Вісім з них відправили в лікарню в стабільному стані. 21 марафонець загинув.

Учасники марафону не були новачками, близько половини з них - професіонали. Одним із загиблих виявився відомий 31-річний бігун, національний рекордсмен Лян Цзин. На його рахунку - два рекорди на дистанціях 149,51 км (2014 рік) і 151,2 км (2018 рік). До останнього його вважали зниклим безвісти і сподівалися знайти живим, проте тіло Лян Цзина виявили вранці в неділю, 23 травня.

Місцевий уряд сформував групу для поглибленого розслідування причин інциденту.

Учасник гонки, який зійшов з дистанції та зумів дістатися до безпечного місця, розповів, що на трасі, де сталася трагедія. марафон проводився вже чотири рази. За його словами, погода застала учасників зненацька. При цьому прогноз погоди був нормальним і не обіцяв катаклізмів.

"Я пробіг два кілометри до того, як стартовий пістолет вистрілив, щоби розігрітися... Але неприємність полягала в тому, що після пробіжки цих двох кілометрів моє тіло все ще не нагрілося", – повідомив спортсмен, додавши, що багато бігунів були у футболках з коротким рукавом.

Як повідомляв Главред, минулого року в Одеській області лікарі не змогли врятувати учасницю марафону Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Катерину Катющеву, яка напередодні раптово зникла під час змагань на території Куяльницького лиману і не виходила на зв'язок.

У дівчини був інсульт. Вона зомліла внаслідок теплового удару, а потім вночі отримала переохолодження. Вісім годин вона провела без свідомості в пустелі при температурі під 40 градусів.