У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина

Під Таганрогом отруїлися та загинули десять робітників / Скріншот

У п'ятницю, 21 травня, у селищі Дмитріадовка Ростовської області Російської Федерації, яке знаходиться під Таганрогом, під час робіт на очисних спорудах загинули десять робітників таганрозького муніципального унітарного підприємства Управління Водоканал, є постраждалі.

Тіла загиблих дістали на поверхню, повідомили у Слідчому комітеті РФ.

За його даними, робітники постраждали й загинули у результаті отруєння.

У Дмитріадовці постраждали й госпіталізовані вісім осіб, йдеться на сайті адміністрації Таганрогу.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв в ефірі телеканалу Росія 24 поділився думку, що основною причиною загибелі робітників є недотримання техніки безпеки.

"...Коли люди спустилися у колодязь восьмиметрової глибини, настало отруєння метаном ...", – заявив чиновник.

Голубєв додав, що суботу, 22 травня, в регіоні оголошено днем жалоби.

Після трагедії розпочато провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 217 Кримінального кодексу Росії – Порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що причинило з необережності смерть двох та більше осіб.

Правоохоронцям доручили з'ясувати, чому під Таганрогом сталася трагедія.

Загибель робітників у Дмитріадовці – відео з місця трагедії

Нагадаємо, в РФ за порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, яке спричинило з необережності смерть понад двох осіб, загрожує до семи років в'язниці.