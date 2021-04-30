Трагедія в Ізраїлі: десятки людей загинули під час святкування Лаг ба-Омер

Близько 150 осіб дістали травм. Люди були придавлені без можливості врятуватися. Деяким з поранених все ще надають допомогу на місці події.
У ніч на п'ятницю, 30 квітня, на півночі Ізраїлю сталася трагедія. В результаті тисняви під час релігійного свята Лаг ба-Омер біля могили Раббі Шимона Бара Іохая на горі Мерон загинули щонайменше 44 людини. Ще близько 150 осіб дістали травм.
Свято на горі Мерон стало одним з перших масових заходів в Ізраїлі з початку пандемії COVID-19. За попередніми даними, участь у ньому взяли до 100 тисяч осіб. За деякими даними, Тиснява сталася в результаті обвалення трибун, повідомляє The Jerusalem Post.
Директор ізраїльської організації United Hatzalah повідомив, що натовп хлинув в закритий комплекс, в результаті чого десятки людей були придавлені до парканів.
"Люди були придавлені без можливості врятуватися. Деяким з поранених все ще надають допомогу на місці події", — розповів представник Національної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ізраїлю Заки Хеллер.
До місця інциденту направили шість евакуаційних гелікоптерів, також там встановили польовий госпіталь.
Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "важкою катастрофою".
"Ми всі молимося за одужання поранених. Я прошу посилити рятувальні сили, що діють в цьому районі", - зазначив він.
Поліція Ізраїлю почала розслідування причин трагедії.
#BREAKING: Moments Before Collapse/ Stampede In #Meron, Israel. The Death Toll Continues To Rise. #BreakingNewspic.twitter.com/w2nuQAFcWk— BREAKING NEWS (@Breaking_4_News) April 29, 2021
BREAKING: At least 15 dead and dozens more wounded including critically after a tribune collapsed during a festival in the northern Israeli city of #Meronpic.twitter.com/1Kbk2AJC21— News_Executive (@News_Executive) April 29, 2021
Довідка. Лаг ба-Омер - єврейське свято, що відзначається в 33-й день Омера (18 іяра). У цей день, зокрема, помер головний учень Раббі Аківи-Раббі Шимон Бар Іохай. Щорічно вночі на його могилу на горі Мерон з'їжджаються тисячі хасидів.
Нагадаємо, у вересні 2015 року в день святкування Курбан-байрам в Мецці в результаті тисняви загинули 220 мусульман-паломників, 450 постраждали.