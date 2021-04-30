Трагедія в Ізраїлі: десятки людей загинули під час святкування Лаг ба-Омер

Свято на горі Мерон стало одним з перших масових заходів в Ізраїлі з початку пандемії COVID-19/ Фото Reuters

У ніч на п'ятницю, 30 квітня, на півночі Ізраїлю сталася трагедія. В результаті тисняви під час релігійного свята Лаг ба-Омер біля могили Раббі Шимона Бара Іохая на горі Мерон загинули щонайменше 44 людини. Ще близько 150 осіб дістали травм.

Свято на горі Мерон стало одним з перших масових заходів в Ізраїлі з початку пандемії COVID-19. За попередніми даними, участь у ньому взяли до 100 тисяч осіб. За деякими даними, Тиснява сталася в результаті обвалення трибун, повідомляє The Jerusalem Post.

Директор ізраїльської організації United Hatzalah повідомив, що натовп хлинув в закритий комплекс, в результаті чого десятки людей були придавлені до парканів.

"Люди були придавлені без можливості врятуватися. Деяким з поранених все ще надають допомогу на місці події", — розповів представник Національної служби екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ізраїлю Заки Хеллер.

Святкування Лаг ба-Омер в Ізраїлі закінчилося трагедією / Фото Reuters

В результаті тисняви загинули десятки людей / Фото Reuters

До місця інциденту направили шість евакуаційних гелікоптерів, також там встановили польовий госпіталь.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху назвав інцидент "важкою катастрофою".

"Ми всі молимося за одужання поранених. Я прошу посилити рятувальні сили, що діють в цьому районі", - зазначив він.

Поліція Ізраїлю почала розслідування причин трагедії.

BREAKING: At least 15 dead and dozens more wounded including critically after a tribune collapsed during a festival in the northern Israeli city of #Meronpic.twitter.com/1Kbk2AJC21 — News_Executive (@News_Executive) April 29, 2021

Довідка. Лаг ба-Омер - єврейське свято, що відзначається в 33-й день Омера (18 іяра). У цей день, зокрема, помер головний учень Раббі Аківи-Раббі Шимон Бар Іохай. Щорічно вночі на його могилу на горі Мерон з'їжджаються тисячі хасидів.

Нагадаємо, у вересні 2015 року в день святкування Курбан-байрам в Мецці в результаті тисняви загинули 220 мусульман-паломників, 450 постраждали.