У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв

Літак розбився сьогодні під Барановичами, є дві жертви.
У середу, 19 травня, в Білорусі під містом Барановичі розбився військовий літак Лідської штурмової авіабази – Як-130. За офіційними даними, під час навчально-тренувального польоту екіпаж знайшов технічну несправність, намагався відвести борт від населеного пункту та катапультувався, коли переконався, що літак не падає на житлові будинки.
Пілоти катапультувалися й загинули, руйнувань немає, повідомили у Міноборони Білорусі.
У відомстві додали, що в результаті аварії борту загинули майор Андрій Ничипорчик та льотчик Микита Куканенко.
У Барановичах військовий літак врізався у приватний будинок, пише nashkraj.by.
За відомостями видання, повітряне судно злітало з аеродрому у бік Східного мікрорайону та під час злету врізалося у приватний будинок, розташований на вул. Рози Люксембург.
Впав один з чотирьох літаків, що відпрацьовували трюки, розповіла intex-press.by очевидиця трагедії.
"...Він крутив трюки, потім щось у нього сталося, він втратив висоту, його стало штормити, він став йти від міста, і впав десь осторонь Східного, навряд чи навіть встиг за місто полетіти...", – поділилася співрозмовниця.
Жінка стверджувала, що потім побачила вибух.
У Мережі вже з'явилися фото та відео з місця падіння військового літака
Довідка. Південно-східніше Барановичів знаходиться військовий аеродром, йдеться у статті Вікіпедії.
Як-130 – це російський навчально-бойовий літак, розроблений спільно з італійською компанією.
Станом на 2020 рік у Військово-повітряних силах Білорусі було лише 12 таких літаків.