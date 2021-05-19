У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв

Під Барановичами розбився Як-130, пілоти загинули / Скріншот

У середу, 19 травня, в Білорусі під містом Барановичі розбився військовий літак Лідської штурмової авіабази – Як-130. За офіційними даними, під час навчально-тренувального польоту екіпаж знайшов технічну несправність, намагався відвести борт від населеного пункту та катапультувався, коли переконався, що літак не падає на житлові будинки.

Пілоти катапультувалися й загинули, руйнувань немає, повідомили у Міноборони Білорусі.

У відомстві додали, що в результаті аварії борту загинули майор Андрій Ничипорчик та льотчик Микита Куканенко.

У Барановичах військовий літак врізався у приватний будинок, пише nashkraj.by.

За відомостями видання, повітряне судно злітало з аеродрому у бік Східного мікрорайону та під час злету врізалося у приватний будинок, розташований на вул. Рози Люксембург.

Впав один з чотирьох літаків, що відпрацьовували трюки, розповіла intex-press.by очевидиця трагедії.

"...Він крутив трюки, потім щось у нього сталося, він втратив висоту, його стало штормити, він став йти від міста, і впав десь осторонь Східного, навряд чи навіть встиг за місто полетіти...", – поділилася співрозмовниця.

Жінка стверджувала, що потім побачила вибух.

У Мережі вже з'явилися фото та відео з місця падіння військового літака

Довідка. Південно-східніше Барановичів знаходиться військовий аеродром, йдеться у статті Вікіпедії.

Як-130 – це російський навчально-бойовий літак, розроблений спільно з італійською компанією.

Літак Як-130 / Скріншот

Станом на 2020 рік у Військово-повітряних силах Білорусі було лише 12 таких літаків.