Транзит через Україну і СП-2: у Німеччині пояснили проблему перемовин з США

Вашингтон побоюється посилення залежності ФРН і Європи від російського газу, однак це невірна оцінка ситуації, стверджує Олаф Шольц.
Уряд Німеччини веде перемовини з США щодо завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 і ситуації з транзитом газу через Україну. Берлін намагався налагодити діалог з Вашингтоном, щоб розібратися, як добудувати газопровід, але при цьому врегулювати питання українського транзиту та енергетичної безпеки Європи. Позиція Вашингтона про посилення залежності європейських держав після запуску СП-2 є невірною, і перед урядом ФРН стояло завдання в цьому розібратися. Таку заяву зробив віцеканцлер Олаф Шольц.
"Ми дійсно намагалися різними способами забезпечити продовження розмови (з США) про те, як зробити так, щоб будівництво цього трубопроводу було завершено, але у той же час ми могли б вирішити всі важливі теми, заявлені в цьому зв'язку. До цього відноситься... транзит газу (через Україну) і питання енергетичної безпеки Європи в цілому", - сказав кандидат на пост канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії в ефірі телеканалу WDR.
Як вважає чиновник, Німеччина прагне до того, щоб використовувати можливість для хороших перемовин зі Штатами. У Вашингтоні вважають, що СП-2 загрожує енергетичній безпеці Європи, проте уряд веде роботу над тим, щоб розвінчати сумніви американців.читайте такожЕксперт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2
"У США існує невырне уявлення про те, щоб ми могли б потрапити в залежність від цього російського газу, але, якщо мати на увазі газовий мікс з Німеччини, це невірно, і виправити це неправильне уявлення було важливим завданням уряду ФРН", - підкреслив Шольц.
Північний потік-2 новини
- Американське інформагентство Axios раніше повідомляло, що Держдеп США відмовиться від санкцій проти компанії-оператора Північного потоку-2 та її гендиректора Матіаса Варніга з метою врегулювання відносин з Німеччиною.
- Глава МЗС ФРН Хайко Маас пізніше підтвердив цю інформацію, підкресливши, що адміністрація Байдена відмовляється від санкцій проти Nord Stream 2 і Матіаса Варніга, який є громадянином Німеччини.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен пізніше сказав, що компанія Nord Stream 2 і Матіас Варніг не будуть внесені до санкційнійних списків, тому що це рішення не відповідає інтересам Вашингтона. Однак Штати впровадять санкції проти чотирьох кораблів, які пов'язані з будівництвом Північного потоку-2.