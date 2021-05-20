Транзит через Україну і СП-2: у Німеччині пояснили проблему перемовин з США

Німеччина прагне добудувати СП-2 і одночасно вирішити питання з Україною, а також енергобезпекою Європи - Шольц / Reuters

Уряд Німеччини веде перемовини з США щодо завершення будівництва газопроводу Північний потік-2 і ситуації з транзитом газу через Україну. Берлін намагався налагодити діалог з Вашингтоном, щоб розібратися, як добудувати газопровід, але при цьому врегулювати питання українського транзиту та енергетичної безпеки Європи. Позиція Вашингтона про посилення залежності європейських держав після запуску СП-2 є невірною, і перед урядом ФРН стояло завдання в цьому розібратися. Таку заяву зробив віцеканцлер Олаф Шольц.

"Ми дійсно намагалися різними способами забезпечити продовження розмови (з США) про те, як зробити так, щоб будівництво цього трубопроводу було завершено, але у той же час ми могли б вирішити всі важливі теми, заявлені в цьому зв'язку. До цього відноситься... транзит газу (через Україну) і питання енергетичної безпеки Європи в цілому", - сказав кандидат на пост канцлера Німеччини від Соціал-демократичної партії в ефірі телеканалу WDR.

Як вважає чиновник, Німеччина прагне до того, щоб використовувати можливість для хороших перемовин зі Штатами. У Вашингтоні вважають, що СП-2 загрожує енергетичній безпеці Європи, проте уряд веде роботу над тим, щоб розвінчати сумніви американців.читайте такожЕксперт назвав ще гіршу небезпеку для України, ніж Північний потік-2

"У США існує невырне уявлення про те, щоб ми могли б потрапити в залежність від цього російського газу, але, якщо мати на увазі газовий мікс з Німеччини, це невірно, і виправити це неправильне уявлення було важливим завданням уряду ФРН", - підкреслив Шольц.

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