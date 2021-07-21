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Транзит газу через Україну на 10 років і гарантії ненападу РФ: США і ФРН досягли угоди щодо СП-2

21 липня 2021, 21:19

Німеччина повинна буде вжити термінових заходів у тому випадку, якщо Росія піде на агресію проти України, сказала Вікторія Нуланд.

Нуланд
Санкції проти Росії торкнуться експорту російських енергоносіїв до Європи - Нуланд / Reuters

Офіційні Вашингтон і Берлін досягли угоди щодо Північного потоку-2. Згідно з домовленостями, США вимагатимуть продовження контракту на транзит російського газу через Україну на 10 років. У разі агресії Москви проти Києва, Німеччина зобов'язується впровадити санкції проти Росії на національному рівні і лобіювати таке рішення в ЄС. Обмеження будуть спрямовані на припинення експорту російських енергоносіїв до Європи. Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

Під час слуханнь у комітеті Сенату США у закордонних справах вона розповіла про те, що Штати і ФРН вже підписали договір щодо реалізації СП-2. В угоді зафіксовано прагнення Вашингтона забезпечити продовження контракту на транзит газу з Росії через територію України, який закінчується у 2024 році, на 10 років.

"Ще один аспект цієї угоди - це підтримка продовження угоди між РФ і Україною про транзит. Як ви знаєте, його термін дії закінчується у 2024 році. Ми вимагатимемо, використовуючи важелі впливу, щоб його продовжили на 10 років", - сказала Нуланд.читайте такожУгода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну - Bloomberg

Також вона додала, що американо-німецькою угодою щодо СП-2 передбачена готовність Німеччини приймати термінові рішення у тому випадку, якщо Росія використовуватиме газ в якості зброї проти інших країн, або ж піде на агресію проти Києва. У такому випадку Берлін повинен запустити санкції щодо Москви, а також виступити з ініціативою обмежень на рівні Євросоюзу.

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"ФРН зобов'язалася вживати заходів на національному рівні, а також вимагати заходів на рівні ЄС, у тому числі санкцій, якщо Росія використовуватиме енергетику в якості зброї або буде робити агресивні дії проти України", - зазначила чиновниця.

Крім того, вона також підкреслила, що антиросійські санкції впроваджуватимуться з метою "обмеження російського експорту енергоносіїв до Європи".

Нагадаємо, раніше радник Держдепу Дерек Шолль спростував інформацію видання Politico про те, що у Вашингтоні настійно попросили Україну не критикувати угоду США та Німеччини щодо Північного потоку-2. Американський чиновник підкреслив, що Київ має право на власну думку щодо цього питання.

Дивіться відео ТСН: про що домовилися Німеччина та США щодо СП-2

Північний потік-2 новини

На початку червня під час зустрічі з делегацією США президент Володимир Зеленський закликав Америку і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу, згідно з офіційною позицією Києва, несе загрозу національній безпеці України.

Кандидат на пост канцлера ФРН Армін Лашет попереджав Росію про те, що якщо Москва використовуватиме СП-2 у якості зброї проти України, то Європа відключить російський газопровід.

Глава Нафтогазу Юрій Вітренко стверджував, що Газпром вже шантажує Європу газовим питанням. За його словами, росіяни спеціально знизили обсяги прокачування газу шляхом української ГТС, щоб поставити ЄС перед вибором: або схвалення Північного потоку-2, або проблеми з постачанням газу транзитом через Україну.

Український дипломат Костянтин Грищенко вважає, що Німеччина може відкласти запуск СП-2 на 3-4 роки у тому випадку, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.

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